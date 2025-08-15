Juanlu, contatti continui Napoli-Siviglia: il nodo è la percentuale di rivendita
Continuano i contatti tra Napoli e Siviglia per Juanlu Sánchez, il laterale spagnolo individuato come vice-Di Lorenzo e che da tempo ha scelto l'azzurro e sta spingendo per sbloccare la trattativa. In questo senso arrivano aggiornamenti da Sky Sport: in questo momento il nodo da sciogliere è la percentuale sulla rivendita.
Nelle scorse ore agenti e giocatore hanno intensificato il pressing, cercando di accelerare i tempi e convincere il club spagnolo a dare l’ok definitivo. Il Napoli non vuole andare oltre i 17mln di euro: le parti stanno continuando a trattare e si sta discutendo in particolare modo la percentuale di rivendita, principale nodo dell’operazione.
