Juanlu, una soap opera! Il Siviglia alza il prezzo, il Napoli non ci sta: la situazione

La corsia mancina del Napoli si tinge ancora di rosso e giallo. Miguel Gutierrez è ormai un nuovo rinforzo per la squadra di Antonio Conte: l’accordo con il Girona è stato definito sulla base di 18 milioni più un milione di bonus. Il terzino spagnolo, assente nel recente test amichevole proprio contro il Napoli, è atteso a Roma per le visite mediche, forse già domani. Un’assenza inevitabile, visto che è ancora in fase di recupero dopo un intervento alla caviglia destra avvenuto a luglio.

Il suo rientro in campo è previsto per dopo la prima sosta di campionato. Intanto, scrive stamani il Corriere dello Sport, prosegue il lungo intreccio con il Siviglia per Juanlu Sanchez. In Spagna, si legge, definiscono la trattativa una “soap opera”, e non a torto: il Napoli ha messo sul tavolo 17 milioni, ma i tentativi di rilancio andalusi, con richieste di 20 milioni e percentuali sulla rivendita, hanno rallentato tutto.

