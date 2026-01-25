Live Juventus-Napoli 1-0 (22' David): termina il primo tempo

47' Termina il primo tempo all'Allianz Stadium.

45' Concesso 1' di recupero.

45' Gran giocata di Thuram, chiude Juan Jesus in calcio d'angolo.

43' Respinto dalla difesa della Juventus, il tentativo di tiro di McTominay.

40' Contatto in area di rigore tra Hojlund e Bremer, l'assistente di gara lascia giocare.

35' Tiro di Locatelli dalla distanza, Meret blocca in due tempi.

34' Cartellino giallo per Juan Jesus.

32' Cross di Conceicao di facile presa per Meret.

25' Buongiorno salva un gol sulla linea sul tiro di Conceicao.

24' Il Var conferma il gol, bianconeri in vantaggio

22' Juventus in vantaggio! Il Napoli ha difficoltà a spazzare il pallone, Locatelli serve David che anticipa Spinazzola e batte Meret.

21' McTominay passa Hojlund, il tiro del danese con il destro è largo.

20' Occasione Napoli con Vergara, blocca Di Gregorio.

19' Il tiro dal limite dell'area di rigore di Thuram si stampa contro il palo.

17' Cross di Cambiaso per McKennie, il colpo di testa si perde a lato sul fondo.

13' Tiro-cross pericoloso di Conceicao, il pallone termina sul fondo.

11' Il tiro di Elmas viene ribattuto da McKennie.

10' Gran recupero e controllo di Vergara, che innesca Gutierrez. L'esterno spagnolo corre per tutta la fascia e ottiene un calcio d'angolo.

4' Il Napoli prova ad eludere la pressione della Juventus con una serie di passaggi.

1' Primo possesso della Juventus che conquista subito un calcio d'angolo.

18.01 JUVENTUS-NAPOLI È INIZIATA!

17.48 - Le squadre terminano il riscaldamento e tornano negli spogliatoi.

17.40 - L'esterno del Napoli Miguel Gutierrez ha parlato ai microfoni di Sky Sport, prima della sfida esterna sul campo della Juventus valevole per la 22ª giornata di Serie A.

Tante assenze: quanto incide?

"Siamo in una situazione di grande difficoltà, ma dobbiamo fare il massimo consapevoli della nostra forza".

Giochi a destra: è una difficoltà per te?

"Credo di poter fare bene anche a destra, sono un giocatore polivalente. In una situazione di difficoltà, mi posso adattare".

Partita molto sentita.

"Partita importante, lo sappiamo bene. Sappiamo quanto vale per i tifosi e cercheremo di fare il meglio".

17.38 - Giorgio Chiellini, dirigente bianconero, è stato intervistato da DAZN a ridosso di Juventus-Napoli.

ti abbiamo fatto una sorpresa con Pjanic. Magari Miralem nuovo acquisto della Juventus?

"Miralem Pjanic, era uscita questa vocequando è venuto a trovarci (sorride, ndr)".

Forse la gara di Napoli è stata l'unica dove non abbiamo visto la Juventus di Spalletti. Da quella partita la squadra è cresciuta tantissimo. Quanto è importante questa partita?

"E' importante, lì abbiamo toccato il nostro fondo, ma siamo poi ripartiti, perchè da quella partita c'è stata una reazione importante, subito con Bologna e Roma, e da lì la squadra ha fatto benissimo, ha costruito certezze. Adesso c'è da pesare queste certezze, noi siamo tutti convinti che siano forti, che siano ben solide, però poi è sempre il campo verde a dirci la verità. oggi c'è un ambiente...".

17.31 - Nel pre-partita di Juventus-Napoli, il ds azzurro Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di DAZN: "Noi combattiamo con un momento complicato da tanto tempo, ma oggi siamo al minimo storico di giocatori disponibili. Non c'è stato nessun faccia a faccia perché non c'è bisogno. Questi ragazzi stanno lavorando in condizioni precarie da tanto e non possiamo dirgli nulla. Martedì abbiamo giocato bene a Copenaghen, un episodio ha condizionato la partita. Dobbiamo rimanere lucidi, sappiamo che oggi è una partita molto importante, ma sappiamo in che condizioni ci arriviamo. Abbiamo grande mentalità, dei grandi attributi e faremo vedere il nostro valore in campo, al di là di quello che possa essere il risultato".

Su Giovane.

"Un calciatore per noi interessanti, ha una prospettiva di valore, l'abbiamo seguito in tutto questo periodo. Può darci energie e spensieratezza, che in questo momento sono cose che servono. All'interno di un gruppo che ha dato e sta dando tanto, un po' di libertà mentale può aiutarti. E' un ragazzo serio e determinato, credo che il mister possa farci un bel lavoro".

Dobbiamo aspettarci altri colpi dal mercato?

"Ci sono dieci giorni di mercato. Avessimo la disponibilità di fare le cose senza fare i conti, come l'alchimista, avremmo sicuramente già fatto qualcosa. Vogliamo cercare di aiutare la squadra e il mister. Purtroppo non è facile, ma dobbiamo dare una mano a questi ragazzi che meritano di essere aiutati fino alla fine".

Sul ritorno di Lukaku.

"E' stato fermo tanto e ha una mole importante, per cui non aspettiamoci sicuramente le prestazioni brillanti il prima possibile. Il suo apporto all'interno dello spogliatoio è fondamentale. Se avrà dei minuti sarà l'allenatore a metterlo in campo, lo monitora ogni giorno".

17.30 - Il Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Sky Sport, in vista del match casalingo contro il Napoli valido per la 22ª giornata di Serie A.

Come la state vivendo?

"Penso che ci sia grande voglia di scendere in campo e di provare a vincere la partita. Affrontiamo la squadra campione d'Italia, ma stiamo costruendo una bella casa e oggi abbiamo l'occasione per goderci una grande partita".

Conosci Conte: come le prepara queste partite con tante assenze?

"Penso che non ci sia bisogno una motivazione speciale, se la giocheranno consapevoli della loro forza e anche delle nostre qualità. Dovremo stare attenti, ma questa partita va oltre tutte le possibili motivazioni da trovare".

Qual è la qualità speciale di Yildiz?

"Tecnicamente ha una proprietà di controllo, dribbling e palleggio a grande velocità e fisicamente è cresciuto pareggio. Penso che questa sia una cosa speciale che ha: quest'anno sta facendo gol e assist, ha tanti margini ma ha anche già tanto presente al momento".

Cosa succede con En-Nesyri?

"La situazione è semplice, siamo andati a parlare col ragazzo e ha espresso dubbi sulla formula. Per noi è una trattativa chiusa, non vogliamo acquistare titolo definitivo e vedremo la prossima settimana se ci sono altre occasioni".

17.27 - Il ds del Napoli Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, prima della sfida esterna sul campo della Juventus valevole per la 22ª giornata di Serie A.

Cosa vi aspettate oggi?

"E' un po' che combattiamo con un numero risicato di giocatori. Oggi siamo al minimo storico, ma non è un problema: daremo tutto sempre e comunque".

Cosa vi aspettate da Giovane?

"Avremmo voluto fare qualcosa prima, ma le condizioni generali non sono ottimali e abbiamo dovuto aspettare le uscite. Ragazzo di prospettiva, speriamo ci dia energie e spensieratezza".

Marianucci e Ambrosino fuori.

"Il mercato è aperto, ci sono tante dinamiche. Ci faremo trovare pronti, per il resto voglio parlare solo di campo e conta solo quello".

Juanlu Sanchez è un vostro obiettivo?

"E' un giocatore bravo e di prospettiva, che ci piace. Lavoriamo in condizioni non ottimali, prima di fare qualsiasi cosa dobbiamo ponderare ogni scelta. Ci sono 10 giorni, vediamo".

17.17 - Nel pre-partita di Juventus-Napoli, l'esterno azzurro Miguel Gutierrez è intervenuto ai microfoni di DAZN: "Oggi è una partita molto importante per tutti i tifosi e per la città di Napoli. Dobbiamo fare una grande partita e dobbiamo assalirli sin dall’inizio, essere molto cattivi e pensare a fare una grande partita".

17.16 - Michele Di Gregorio, portiere della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Napoli.

Oggi arriva una grande squadra, che sensazioni hai?

"Sappiamo che sarà una partita difficile, contro un avversario forte, ma la nostra mentalità, il nostor modo di stare in campo, non cambia, noi giochiamo per vincere tutte le partite e anche oggi sarà così"

Sarà importante anche per testare la vera dimensione della Juventus?

"Beh, abbiamo vinto qui con la Roma, abbiamo già affrontato una quadra forte, anche col Bologna abbiamo vinto, quindi siamo sulla strada giusta, con il lavoro del mister in questo ultimo periodo abbiamo visto che ci siamo, ma oggi è una dimostrazione che dobbiamo dare prima di tutto a noi stessi, poi a questo pubblico che oggi ci aiuterà".

17.15 - Vanja Milinkovic-Savic e Pasquale Mazzocchi non faranno parte del match Juventus-Napoli. Il portiere azzurro ha riportato un risentimento muscolare. Per Mazzocchi affaticamento muscolare. Questo la nota ufficiale della SSCNapoli a pochi minuti dal calcio d'inizio del match valevole per la 22ª giornata di Serie A.

17.09 - All'Allianz Stadium sono appena arrivati i pullman di Juventus e Napoli. I bianconeri sono stati accolti dai loro tifosi che li hanno incitati in vista del match di oggi.

16.57 - Ufficiale anche gli undici schierati da Antonio Conte, che perde Milinkovic-Savic, ritorna tra i pali Alex Meret.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Højlund. A disposizione: Contini, Ferrante, Lukaku, Olivera, Giovane, Beukema, Prisco, De Chiara

Allenatore: Antonio Conte

16.55 - E' ufficiale la formazione schierata da Luciano Spalletti.

JUVENTUS (4-2-3-1); Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. A disposizione: Perin, Huli, Gatti, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, Neto, Cabal

Allenatore: Luciano Spalletti

16.40 - Il Napoli ha lasciato all'Air Palace Hotel, gli azzurri a bordo del pullman sono diretti all'Allianz Stadium di Torino.

14.40 - La sfida tra Juventus e Napoli si avvicina con qualche grattacapo soprattutto per Antonio Conte, alle prese con un’infermeria affollata. Di seguito le ultime sulle formazioni, riferite a Sky Sport 24 dagli inviati Francesco Modugno e Francesco Cosatti. L’ultimo stop in casa Napoli riguarda Milinkovic-Savic, fermato da un risentimento muscolare. La scelta sul portiere dovrebbe ricadere quindi su Meret, l'ipotesi prende sempre più corpo e in attesa delle ultime valutazioni sul portiere serbo.

La Juventus di Spalletti dovrebbe confermare il 4-2-3-1, con il ritorno di Conceição sulla trequarti e McKennie arretrato in mediana, mentre David resta favorito in attacco. Più complessa la situazione del Napoli: Di Lorenzo arretra in difesa, Buongiorno guida il terzetto, mentre a centrocampo tocca a Lobotka e McTominay. Alle spalle di Højlund agiranno Vergara ed Elmas, con Lukaku e Giovane pronti a subentrare dalla panchina.

JUVENTUS (4-2-3-1) - Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceição, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

NAPOLI (3-4-2-1) - Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte

Juventus-Napoli non è mai una partita come le altre. Stasera alle 18 all’Allianz Stadium va in scena una sfida che pesa sulla classifica e sugli equilibri del campionato, tra due squadre chiamate a dare risposte forti in un momento chiave della stagione. Rivalità, pressione e ambizioni si intrecciano in novanta minuti che promettono intensità e tensione dall’inizio alla fine.

Da una parte la Juventus, solida e in crescita, che vuole sfruttare il fattore campo per rilanciarsi definitivamente; dall’altra il Napoli di Conte, tra assenze e scelte obbligate, ma deciso a non rinunciare alla propria identità. È la classica notte in cui conta tutto: personalità, letture tattiche e la capacità di reggere l’urto emotivo di una delle sfide più sentite del calcio italiano.

