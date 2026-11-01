Spalletti-Allegri, niente sentimentalismi per Juve-Napoli: entrambi hanno un solo risultato

Massimiliano Allegri torna allo Stadium da avversario: il Napoli non può più sbagliare. Rrahmani e Anguissa verso il recupero, Meret torna titolare.

Dopo il successo per 4-1 sul campo del Monza, il Napoli è chiamato a dare continuità contro la Juventus in una partita fondamentale per la rincorsa alla zona Champions. Per Massimiliano Allegri sarà inevitabilmente una serata particolare, considerando i dieci anni trascorsi sulla panchina bianconera, ma la situazione di classifica lascia poco spazio ai sentimentalismi. "Gara speciale? Inutile stare tutte le volte a ricordare... ho passato 10 anni, il 50% della mia carriera lì, tra l'altro ho mio figlio che vive a Torino. Sarà una partita bella, è uno scontro diretto tra due squadre che sono indietro in classifica", ha spiegato il tecnico, ribadendo però che per una società abituata da anni alle prime posizioni sarebbe "molto riduttivo ridurre tutto ad una partita".

Allegri avverte il Napoli: "La Juventus difficilmente muore"

Come sottolinea Tuttomercatoweb.com, Allegri conosce perfettamente l'ambiente che il Napoli troverà allo Stadium e non si fida del momento negativo dei bianconeri. "Bisogna stare zitti e lavorare, c'è da sistemare la classifica e non sarà facile perché c'è uno scontro diretto contro una squadra allestita per lottare per le prime 4 posizioni ed ha gli stessi punti nostri. Troveremo una squadra ferita, arrabbiata, non come la stanno dipingendo". Il tecnico azzurro insiste sul concetto: "A livello mediatico danno la Juve per morta, ma la Juventus difficilmente muore, è una squadra forte ed in questi momenti si compatta e perciò per noi sarà molto difficile". Un avvertimento chiaro alla squadra, chiamata a migliorare una classifica che resta deficitaria nonostante la larga vittoria di Monza.

Rrahmani e Anguissa verso il recupero: Meret torna tra i pali

Per quanto riguarda la formazione, Allegri dovrebbe riuscire a recuperare sia Amir Rrahmani sia Frank Anguissa, entrambi alle prese con problemi influenzali. "Rrahmani ha avuto un'influenza, vediamo come sta perché poi si rigioca mercoledì. Se sta abbastanza bene giocherà, altrimenti giocherà uno tra Marianucci e Beukema. Anguissa anche lui... c'è un virus influenzale in giro, ogni tanto ne ammazza uno ma se sta bene gioca altrimenti gioca un altro. Ieri però stava meglio", ha spiegato Allegri. Rrahmani è quindi favorito per affiancare Rafa Marin, con Di Lorenzo e Olivera sulle corsie. Tra i pali dovrebbe tornare Meret, mentre a centrocampo De Bruyne agirà in regia con Anguissa e McTominay. Davanti spazio a Politano e Lang alle spalle di Hojlund.