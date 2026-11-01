Anguissa ritrovato, ma è l'ultimo Juve-Napoli in azzurro? I bianconeri fiutano il colpo

Frank Anguissa è tornato protagonista nel Napoli, ma resta il nodo rinnovo. La Juventus monitora la situazione e valuta l'assalto già a gennaio.

Il Napoli cerca continuità dopo un avvio di stagione caratterizzato da troppi alti e bassi e questa sera all'Allianz Stadium proverà a dare seguito alla vittoria ottenuta contro il Monza. Massimiliano Allegri si affiderà anche a Frank Anguissa, tornato protagonista dopo essersi lasciato alle spalle i problemi fisici dei mesi scorsi. Il centrocampista ha ritrovato anche il gol nel 3-3 contro la Roma e nelle ultime uscite ha mostrato una condizione in costante crescita, sia dal punto di vista della tenuta atletica che dell'incisività.

Anguissa, rinnovo ancora lontano: la Juventus osserva

Come riferisce Tuttomercatoweb.com, sul futuro del camerunese pesa però la situazione contrattuale. L'accordo con il Napoli scadrà al termine della stagione e, almeno per il momento, i tentativi per arrivare al prolungamento non hanno prodotto l'intesa sperata. Il club azzurro proverà nuovamente a trovare un accordo nei prossimi mesi, ma nel frattempo proprio la Juventus si è inserita sul giocatore. I bianconeri avrebbero già sondato la pista da diverse settimane, pensando soprattutto a un'operazione a parametro zero per giugno qualora Anguissa non dovesse rinnovare. Non è escluso, però, un tentativo anticipato già a gennaio: Luciano Spalletti ha chiesto rinforzi a centrocampo e il giocatore del Napoli viene considerato un profilo ideale. Difficile immaginare una partenza nel mercato invernale vista l'importanza di Anguissa per Allegri, ma di fronte a un'offerta significativa il club di Aurelio De Laurentiis dovrebbe almeno fare le proprie valutazioni per evitare il rischio di perderlo a zero pochi mesi più tardi.