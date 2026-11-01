Rizzetta: "Acquistare il Napoli è una priorità! Base d'offerta 1-1,3mld, già comunicata ad ADL"

Rizzetta conferma l'ambizione di acquistare il Napoli: fondi americani pronti a sostenerlo, valutazione tra 1 e 1,3 miliardi. E parla delle possibili alternative.

Matt Rizzetta, alla guida del fondo d'investimento Underdog Global Partners, conferma l'ambizione di arrivare al Napoli di Aurelio De Laurentiis. Dopo l'esperienza con il Campobasso e l'acquisizione del Napoli Basket nell'aprile 2025, l'imprenditore punta alla costruzione di una grande realtà polisportiva cittadina. Un progetto nel quale il calcio avrebbe inevitabilmente un ruolo centrale.

Rizzetta: "Il Napoli sarebbe un'aggiunta importante nella nostra visione"

Intervistato in esclusiva da Tuttomercatoweb.com, Rizzetta ha affrontato tutti i temi legati al progetto.

Ci racconta la sua grande ambizione per Napoli? "Noi abbiamo Napoli Basketball e la nostra è visione di creare una bellissima realtà polisportiva proiettando Napoli verso un alto livello di sport mondiale unita sotto un unico marchio. Abbiamo già raggiunto accordi con altre realtà cittadine importanti tra cui pallavolo che verranno annunciate a breve".

A che punto è la trattativa? "Ovviamente essendo il patrimonio sportivo più grande del popolo napoletano, il Calcio Napoli sarebbe un’aggiunta importante nella nostra visione, ma rimane comunque una società privata guidata dal Presidente De Laurentiis che ha fatto un capolavoro e lui non ha nessun obbligo né bisogno di vendere, ma se dovesse voler cedere alle condizioni che sarebbero reciprocamente eque noi saremo pronti".

Ci conferma che sarebbe un'operazione di Rizzetta alla guida di un fondo d'investimento e non un'operazione 'personale'? "Nonostante una partecipazione economica personale importante dal sottoscritto questa sarebbe una operazione finanziata principalmente in partnership con vari fondi USA importanti che vogliono affiancarmi come presidente e che hanno messo a disposizione risorse e capitale importante per costruire un progetto ambizioso che prevedrà investimenti sportivi, sociali e infrastrutturali mirati ad elevare Napoli in un contesto come leader in assoluto nell’ambito sportivo mondiale".

Si è fatta molta confusione sulle cifre e sulla base d'offerta, sulle richieste e non solo: ci aiuta a far chiarezza? "In questo momento il nostro gruppo e i nostri finanziatori che sono principalmente grandi fondi sportivi USA siamo più o meno tra 1 e 1,3 miliardi di euro".

Pensa che ci siano margini? "Io avevo già comunicato al presidente la nostra disponibilità e le condizioni che noi riteniamo eque per entrambi nel caso in cui volesse valutare una potenziale cessione, ma ripeto lui è il proprietario e può fare quello che vuole e ha già dimostrato negli ultimi 22 anni di poter gestire alla altezza di una piazza importante come Napoli".

Si è vociferato della possibilità di un'alternativa in Campania, la Juve Stabia e non solo. Conferma? "Per quanto riguarda altre alternative calcistiche sicuramente sarebbe una priorità arrivare al Calcio Napoli, comunque in un modo o nell’altro un ramo calcistico farà parte della nostra visione polisportiva, ma queste cose vanno valutate con calma a mente fredda con le giuste considerazioni".