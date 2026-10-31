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Juve-Napoli, i convocati di Allegri: ci sono 6 Primavera! La scelta su Rrahmani e Anguissa

Juve-Napoli, i convocati di Allegri: ci sono 6 Primavera! La scelta su Rrahmani e AnguissaTuttoNapoli.net
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di Francesco Carbone
Il Napoli ha diramato la lista dei convocati per la trasferta contro la Juventus, in programma domani alle 20:45. Presenti Rrahmani e Anguissa

Sono 25 i calciatori convocati da Massimiliano Allegri per Juventus-Napoli, sfida in programma domani alle 20:45 all'Allianz Stadium di Torino. Tra i nomi presenti nell'elenco figurano anche Amir Rrahmani e Zambo Anguissa, entrambi alle prese nei giorni scorsi con un virus influenzale. Il tecnico azzurro ha deciso di aggregare alla prima squadra anche sei giovani del Napoli Primavera, portando con sé il portiere Spinelli, il difensore centrale Lieto, l'esterno Melnyk, il centrocampista Chiummariello, il trequartista Baridò e l'attaccante Milton Pereyra.

La lista completa dei convocati del Napoli per la Juventus

Di seguito l'elenco completo dei calciatori a disposizione di Allegri per la trasferta contro i bianconeri: Anguissa, Baridò, Beukema, Chiummariello, Contini, De Bruyne, Di Lorenzo, Gilmour, Giovane, Hojlund, Lang, Lieto, Lucca, Marianucci, Rafa Marin, McTominay, Melnyk, Meret, Milinkovic-Savic, Olivera, Milton Pereyra, Politano, Rrahmani, Spinelli e Vergara.