Di Lorenzo: "La classifica non ci piace, vogliamo battere la Juve per migliorarla! Su Spalletti..."

Il capitano azzurro presenta la sfida dello Stadium: “La nostra classifica non ci piace”. Su Spalletti: “Sarà bello rivederlo e riabbracciarlo”.

Juventus-Napoli è una sfida dal peso importante per il percorso degli azzurri in campionato. A presentare il big match è stato Giovanni Di Lorenzo, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss durante Kiss Kiss Play Sport. Il difensore ha sottolineato il valore della rivalità tra le due squadre e le difficoltà che attendono il Napoli: “Sicuramente è una sfida sempre emozionante, stimolante perché sappiamo che c'è una rivalità importante tra le due squadre, quindi sarà una partita molto, molto difficile, ma bella da giocare”. Le due formazioni sono appaiate in classifica e la gara rappresenta un'occasione importante per provare a rilanciare le proprie ambizioni. Di Lorenzo, però, invita a non considerarla decisiva: “Sicuramente c'è ancora tempo, però è una sfida importante perché la nostra classifica non ci piace. Ne siamo consapevoli, quindi partita dopo partita dobbiamo cercare di migliorarla. Adesso affrontiamo una squadra forte. Una sfida difficile, ma cercheremo di fare un grande risultato per noi e per i tifosi”.

Di Lorenzo sul gioco offensivo e il rapporto con Spalletti

Il capitano azzurro si è soffermato anche sull'atteggiamento offensivo mostrato dal Napoli nelle ultime uscite, soffermandosi sui tanti gol che stanno caratterizzando il campionato: “Abbiamo visto che un po' in tutte le partite quest'anno in Serie A ci sono parecchi gol, un po' anche per il nuovo regolamento che velocizza il gioco. Non ci sono perdite di tempo, quindi c'è più spazio per lo spettacolo. Anche noi nell'ultima partita siamo riusciti a fare molti gol e dobbiamo sicuramente migliorare perché la classifica ci vede un po' indietro e dalla prossima cercheremo di fare una grande partita”. Infine, Di Lorenzo ha parlato del ritrovato incrocio con Luciano Spalletti, oggi allenatore della Juventus, con cui ha conquistato il terzo Scudetto della storia del Napoli. Un legame importante, che non cambierà però l'approccio alla partita: “Queste sono cose che non ci riguardano. Noi guardiamo in casa nostra e ci stiamo preparando bene per affrontare questa partita. Sicuramente con il mister ho un rapporto importante, speciale per quello che mi ha dato ma per quello che ha dato anche agli altri calciatori che erano con lui in quei due anni. Sarà bello rivederlo e riabbracciarlo, ma una volta iniziata la partita poi saremo rivali per novanta minuti”.