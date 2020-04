Kiss Kiss - Per l'attacco spunta Sorloth: Giuntoli impressionato dal classe '95 del Crystal Palace

Il Napoli è alla ricerca della prima punta, nel caso in cui Arkadiusz Milik non prolungasse il suo contratto (in scadenza a giugno 2021). Il club azzurro sarebbe pronto a fiondarsi su Azmoun dello Zenit, ma il nome nuovo a sorpresa, raccontato da Radio Kiss Kiss Napoli, è quello di Alexander Sorloth, centravanti classe '95, con a referto già 22 presenze e 6 gol con la nazionale norvegese. E' di proprietà del Crystal Palace, ma gioca in prestito al Trabzonspor.

GIUNTOLI LO SEGUE - Cristiano Giuntoli, insieme a Gattuso e la dirigenza azzurra, sta mettendo a punto la strategia l'ha fatto visionare, continua a farlo e sa che non sarà facile prenderlo (alcune voci raccontato di un interesse del Real Madrid). E' cresciuto l'interesse del Napoli per l'attaccante di 24 anni, 195 centimetri di altezza per 90 chilogrammi. Al Trabzonspor ha fatto faville, nella prossima finestra di mercato il Napoli potrebbe muoversi concretamente per lui.