Kolo Muani e Ramos offerti al Napoli per Osimhen, ma Conte vuole un solo giocatore dal Psg

Oggi alle 07:22 In primo piano

La frenata di ieri nella trattativa fra Victor Osimhen e il Psg è clamorosa: l’attaccante del Napoli, stanco di aspettare che i francesi gli trovino un posto in squadra cedendo Kolo Muani o Gonçalo Ramos, ammicca all’Arabia Saudita, si legge sul Corriere della Sera. Il nigeriano è coperto da una clausola rescissoria da 130 milioni che viene considerata eccessiva persino dagli sceicchi di Parigi. Così i francesi hanno provato senza successo a inserire nei discorsi le loro punte in esubero per sbloccare l’operazione.

L’unico calciatore della rosa dei francesi gradito al tecnico leccese è il centrocampista sudcoreano Kang-in Lee, ritenuto però incedibile dal Paris Saint- Germain. Morale, Osimhen è stufo, prigioniero del suo dorato cartellino. De Laurentiis concederà probabilmente sconti rispetto alla clausola, ma non saldi. Quindi, l’entourage del giocatore per mettere fretta ai francesi e sbloccare una situazione ormai imbarazzante ha fatto sapere che il centravanti sarebbe disponibile ad ascoltare la proposta dell’Al Hilal.