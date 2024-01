L’annuncio di Venerato: “ADL ha in pugno Perez! L’argentino si è promesso al Napoli”

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giornalista esperto di mercato Ciro Venerato ha aggiornato le ultime sul mercato del Napoli al sito TGR: “È la giornata del Napoli. In serata si assicura il prestito di Traorè. Trattativa in chiusura; pensieri e parole del suo nutrito entourage. Più cauti i dirigenti azzurri: attendono l'ok di Aurelio De Laurentiis.

Il presidente ha in pugno anche Perez. L'Udinese dopo i primi venti ha abbassato la guardia. Il calciatore si è promesso al Napoli. Resta nel limbo Samardzic: potrebbe chiudere la stagione in Friuli in attesa di tempi e offerte migliori”.