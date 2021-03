L'assenza (voluta da Gattuso) che nessuno noterà

Torna Koulibaly al centro della difesa contro il Bologna. Al suo fianco non ci sarà Manolas, appena rientrato dall'infortunio e colpevole sul rigore regalato al Sassuolo, ma non ci sarà neppure Maksimovic, prima alternativa ai titolari fino a pochi mesi fa. Il serbo se ne starà in panchina e al suo posto giocherà Rrahmani, un recente investimento della società al quale Gattuso aveva concesso pochissimi minuti fino a poco tempo fa.

Una scelta doverosa, questa, anche da un punto di vista societario. Maksimovic ha il contratto in scadenza a giugno e non rinnoverà, Rrahmani ha grande voglia di farsi valere e apprezzare dopo essere rimasto per troppo tempo in panchina. Rrahmani rappresenta il futuro del Napoli, è stato acquistato un anno fa. Il serbo, invece, è già il passato, perché in questi mesi non c'è stato verso di raggiungere l'accordo economico col presidente per il rinnovo di contratto. Sarà addio e allora perché continuare a puntarci, se non in casi di emergenza? Forse è così che Gattuso si comporterà da qui al termine della stagione.