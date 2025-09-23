"La capolista se ne va", Cds: "Ma finale scellerato già a Firenze, urgono riflessioni"

"La capolista se ne va", scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola che però nell'analisi che fa della vittoria sul Pisa rimarca soprattutto alcune note stonate, alcune difficoltà che si sono palesate soprattutto nel finale. Conta il risultato, certo, con la quarta vittoria di fila, con la Juve a -2, ma certi campanelli d'allarme non possono essere sottovalutati.

"Non scappa, non può essere una fuga, ma è di certo il primo strappo: 3-2 contro un Pisa estenuante e coraggioso, faticando da morire fino al 96', rischiando tanto e regalando troppo. Soprattutto sul bis di Lorran, lanciato da Gilardino per Marin sul 2-1 come a dire: proviamoci. E lui, servito da Di Lorenzo, fa centro: momento molto sfortunato, per il capitano. I primi segnali della gestione della Champions? Può darsi, ma il finale era stato scellerato anche a Firenze e urgono riflessioni e correttivi", si legge. Con la Fiorentina 3-1 nel finale di Ranieri e sofferenza prima del novantesimo.