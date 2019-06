La finestra su Maurito: Icardi in vendita, ADL in posizione di attesa

La finestra su Maurito. Non il remake in chiave calcistica del capolavoro di Alfred Hitchcock, ma quello che potrebbe raccontare uno scenario verosimile per le prossime settimane. Già in passato, era l’estate dell’addio furtivo di Gonzalo Higuain, la questione era stata molto calda. Era l’estate del 2016: accelerazioni, frenate improvvise, De Laurentiis disposto a sfondare il muro dei 60 milioni per regalarlo al tecnico di allora Sarri (che lo ha messo in cima alla sua lista per il dopo Higuain) con l’Inter che, alla fine, decise di respingere l’assalto e proporre al calciatore rinnovo ed adeguamento del contratto.

La stagione orribile. Le continue voci di flirt tra l’entourage del calciatore ed altri club - con Wanda Nara in prima linea - e la scelta del club di togliere la fascia a Maurito in questa annata, hanno scatenato la reazione dei tifosi dell’Inter. Icardi, ex capitano, fischiato dai supporter nerazzurri anche nell’ultima gara stagione a San Siro si è trovato a fare i conti con un futuro che è sempre più in bilico. Dopo le 29 marcature in campionato della stagione 2017/2018, l’argentino ha chiuso questo torneo con appena 11 reti (ben 5 su calcio rigore) e la sensazione di una frattura profonda con tutto l’ambiente Inter.

Cessione o non cessione? L’arrivo di Antonio Conte a Milano rappresenta un punto di svolta: sarà il nuovo tecnico ad emettere il parere forse decisiva sui destini del classe ’93. Se Conte mostrerà riserve sulla compatibilità di Icardi al suo progetto tecnico (sul piano tecnico e/o caratteriale), ecco che l’attaccante finirebbe immediatamente sul mercato. In Italia a mettere gli occhi su Icardi sono stati in successione Napoli, Juventus e nelle ultimissime ore anche la Roma, che sogna magari di imbastire un’operazione di scambio (con conguaglio) inserendo Edin Dzeko nell’affare.

Il Napoli probabilmente resta alla finestra. Non è in prima fila, come in quell’estate del 2016, ma resta a scrutare l’orizzonte Icardi in attesa di comprendere gli scenari possibili e, soprattutto, le eventuali richieste economiche dell’Inter. Una pista non prioritaria, ma che va inevitabilmente tenuta in considerazione in virtù dei precedenti e del gradimento, noto da tempo, di Aurelio De Laurentiis per l’attaccante esploso in Italia in maglia Sampdoria. Difficile capire se questo affare possa tornare di stretta attualità, ma bisogna ricordare come il mercato spesso venga stravolto da eventi che non avevi preventivato e che rischiano di stravolgere i tuoi piani. In ogni caso, per la risposta definitiva, non resta da attendere tanto. Citando Grace Kelly nella pellicola di cui si parlava all’inizio: “Il fattore più importante in un attacco è la sorpresa…”