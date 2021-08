La frase di Spalletti che ‘frena’ il mercato in entrata

I nostri sono più forti: parola di Luciano Spalletti. Il tecnico, coerentemente con quanto affermato sin dal primo giorno in cui ha preso il comando del timone azzurro, ha ribadito ancora una volta la sua convinzione. È un Napoli già molto forte, che nella scelta tra cedere qualche big per lanciarsi sul mercato propende per l’altra opzione: tenersi stretti i suoi elementi migliori.

Quella di Luciano è una strategia comunicativa che segue probabilmente la necessità del momento, ma non può essere solo diplomatico rifugia dinanzi alle pressanti domandi sul tema mercato in entrata.

“Sento parlare di calciatori che dovrebbero aiutare questa rosa qui, per me invece il massimo sarebbe mantenere questa rosa perché abbiamo calciatori più forti”. Una sorta di appello al presidente, una dichiarazione d’intenti che lascia poco spazio alle interpretazioni: Spalletti firmerebbe per chiudere il mercato senza cessioni dolorose.