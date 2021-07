La frase di Spalletti che sognavamo di sentire

Basta parlare di Napoli-Verona. Arriva da Luciano Spalletti, fonte autorevole, l'invito a smetterla di pensare alla gara che ha impedito al Napoli di approdare in Champions. Una partita storta può capitare, eppure i tifosi, da mesi, non si capacitano per quel passo falso che rischia di macchiare l'avvio di questo campionato. Per questo Spalletti, stufo, ha chiesto ai tifosi di voltare pagina, di guardare avanti, pensando alle prossime partite, quelle che ancora si possono prevedere. Non ha più senso voltarsi indietro alle porte della nuova stagione.