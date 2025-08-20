Prima pagina

Il Mattino: "Arokodare-Kean, la doppia pista per l'attacco azzurro"

Oggi alle 00:25Notizie
di Antonio Noto

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dà spazio al mercato del Napoli in prima pagina, con il possibile sostituto di Romelu Lukaku: "Arokodare-Kean, la doppia pista per l'attacco azzurro. Il Napoli alla ricerca dell'alternativa a Lukaku: oggi per il bomber il consulto in Belgio, si deciderà per l'operazione". Di seguito la prima pagina integrale.