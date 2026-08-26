Malen show, il paragone di Quagliarella: “Nei movimenti mi ricorda Higuain”

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Fabio Quagliarella ha analizzato la prestazione di Donyell Malen, autore di una tripletta nel 4-0 della Roma contro la Fiorentina.

Dagli studi di Sky Sport, Fabio Quagliarella ha analizzato lo straordinario debutto di Donyell Malen con la Roma. L’attaccante olandese è stato protagonista assoluto del 4-0 rifilato alla Fiorentina, firmando una tripletta e mostrando qualità che hanno impressionato anche l’ex centravanti italiano.

Quagliarella: “Il primo controllo fa il 90% per un attaccante”

"Nei movimenti mi ricorda molto Higuain: sa giocare, ha il primo controllo incredibile e questo fa il 90% per un attaccante. Sul primo gol sbaglia lo stop, ma con la velocità ruba il tempo al difensore e al portiere e fa un gol eccezionale. Sul secondo il difensore gli lascia troppo spazio e lui, quando calcia in porta, lo fa per segnare. E l’ultimo fa tutto Dybala…".