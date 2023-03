Le probabili formazioni di Napoli-Atalanta: sorpresa Ndombele? Gasp col trequartista su Lobo

Spalletti deve rinunciare a Raspadori e Lozano ancora non al meglio, oltre a Mario Rui che sconta la seconda giornata di squalifica

"Non dobbiamo reagire, si deve reagire quando si sbaglia, noi con la Lazio non abbiamo sbagliato niente sull'atteggiamento ed è mancato solo il risultato". Luciano Spalletti in conferenza difende la sua squadra dopo il ko con la Lazio, alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, un avversario tutt'altro che semplice da affrontare e che il Napoli dovrà superare per riprendere la sua marcia trionfale verso il grande obiettivo: "La Lazio gioca in un fazzoletto, interpretando bene quando accorciare con la linea e quando scappare e usando la copertura di spazi col blocco squadra, mentre l'Atalanta ti viene addosso, le distanze tra i reparti saranno più ampie e gli spazi dovrai crearli tu", l'analisi di Spalletti che non vuole ovviamente sentire discorsi sulle prossime gare: "Si parla sempre di partite future, l'ho già detto tante volte che per noi non funziona così, ne affrontiamo una per volta. Non abbiamo la presunzione di poter gestire un campionato come se fosse una formalità o un intralcio ad altre gare più importanti, l'intralcio è solo l'Atalanta ora ed è fortissima per tanti motivi". E guai a parlare, oltre che di formalità, anche di percorso in discesa o agevole prendendo spunto dall'ottimo percorso delle italiane in Europa: "Scudetto? Sarà possibile pensarlo solo quando non ci sarà un'altra squadra in condizione di prenderci. Dobbiamo fare ancora tante partite di livello, abbiamo visto la qualità c'è in Italia nonostante ciò che si dice nel confronto europeo, questo la dice lunga sulle difficoltà di portare a casa il risultato".

Precedenti e statistiche

Storicamente, anche per caratteristiche, il Napoli ha sofferto l'Atalanta molto più della Lazio, uscita vittoriosa dal Maradona nell'ultimo turno. La squadra partenopea infatti ha vinto solo una delle ultime quattro gare casalinghe contro l’Atalanta in Serie A (1 pari e 2 sconfitte) ed è reduce dal ko della scorsa stagione, ma non ne perde due di fila addirittura dal 1997. Il momento dei bergamaschi però non sembra eccezionale: l’Atalanta non ha vinto negli ultimi tre incontri di Serie A (1 pari e 2 ko) e non ha segnato nei due match più recenti: solo nel 2018 non segnò addirittura per tre gare di fila. Fattore palle inattive: il Napoli è la squadra che ha segnato più gol sugli sviluppi di calcio d’angolo (13) nei Top 5 campionati europei mentre l'Atalanta tra le prime sei in classifica in Serie A ha subito più reti di tutti su sviluppi di corner (5). Attenzione però agli inizi di secondo tempo dell’Atalanta: ha segnato il 31% dei propri gol (13 su 42) in questa Serie A nel corso dei primi 15 minuti della ripresa: record sia in percentuale che in termini assoluti e ben sei in più rispetto ai sette del Napoli che pure segna molto di più.

Le ultime sul Napoli

Spalletti deve rinunciare a Raspadori e Lozano ancora non al meglio, oltre a Mario Rui squalificato. In difesa dunque conferma forzata per Olivera, con Kim, Rrahmani e Di Lorenzo ed in attacco tridente Politano (favorito su Elmas), Osimhen, Kvaratskhelia. I dubbi riguardano la mediana e le parole su Ndombele lo lanciano in lizza (con lo stesso Elmas) per un posto, probabilmente al posto di Zielinski, con Anguissa e Lobotka confermati. Per il resto Spalletti gestirà lo sforzo con i cinque cambi in base all'andamento del match.

Le ultime sull'Atalanta

Gasperini senza Hateboer e Koopmeiners, ma recupera Scalvini e Zappacosta. Quest'ultimo potrebbe anche agire dall'inizio riprendendosi il posto a discapito di Ruggeri mentre in difesa Toloi, Palomino e Djimsiti dovrebbero formare il terzetto difensivo permettendo eventualmente a Scalvini di alzarsi in mediana al fianco di De Roon. In questo modo Ederson finto trequartista diventa una soluzione (anche per schermare Lobotka) alle spalle di Hojlund e Lookman.