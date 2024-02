LIVE - Calzona in conferenza: "Ringrazio la Federazione e il popolo slovacco. Poche chiacchiere, abbiamo poco tempo. Di Lorenzo: "Coscienti di essere responsabili di questa situazione"

Il nuovo tecnico del Napoli Francesco Calzona dalle 19.30 interverrà nella sala conferenze dello Stadio Diego Armando Maradona

Fonte: di Francesco Carbone ed Antonio Noto

Alla vigilia dell'andata degli ottavi di Champions contro il Barcellona, il nuovo tecnico del Napoli Francesco Calzona dalle 19.30 interverrà nella sala conferenze dello Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Ad affiancarlo in conferenza ci sarà il capitano Giovanni Di Lorenzo. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

19.31 - Inizia la conferenza stampa di Calzona: "Volevo iniziare ringranziando la federazione slovacca nella persona del presidente Kovacic perché mi hanno permesso questa posssibilità di venire a Napoli. Il merito è loro e dei giocatori, ringranzio anche il popolo slovacco perché mi ha manifestato grande stima".

Da dove si inizia alla viglia di una gara così importante, che corde ha toccato? "Si riparte da oggi, si resetta tutto. Si inizia un nuovo cammino, ho trovato una squadra che si è messa subito a disposizione. Poche parole, perché abbiamo bisogno di fatti, per cui ci siamo intrattenuti pochissimo e poi siamo andati subito in campo".

Cosa chide al pubblico? "Il pubblico di Napoli è speciale, ma più che chiedere un aiuto a loro il compito è nostro di renderli orgogliosi e felici con le nostre prestazioni e i risultati da qui in avanti.

Osimhen come sta? "Si è allenato con la squadra, non è stata una seduta lughissima ma si è allenato a pieno ritmo. Sarà valutato come il resto della squadra domani dopo l'ultimo allenamento".

Cosa cambierà? Come battere il Barça? "Un allenatore può cambiare poco ma non abbiamo tempo. Dobbiamo accelerare questo processo di apprendimento. Ai giocatori ho detto che non abbiamo più scusanti, dobbiamo migliorare la nostra prestazione in questo momento. Il Barcellona è tra le squadri più forti in Europa. Noi non abbiamo paura perché siamo il Napoli, ma nessuno può nascondere che giocano grandissimi giocatori e hanno un top allenatore".

Chi è Calzona un po' Sarri e Spalletti? "Ho lavorato con tre grandi allenatori, perché includo anche Di Francesco che mi ha insegnato tantissimo. Ho appreso tantissimi concetti che chiaramente mi aitueranno nel mio prosieguo. Poi ci metterò del mio ma per me sono stati tre allenatori imporatanti".

19.39 - Per Di Lorenzo: C'è un po' di vostra responsabilità per come stann andando le cose quest'anno? "Sicuramente quando si cambia allenatore per la terza volta c'è qualcosa che non va e la situazione non è bella. Però la squadra è cosciente della situazione e sa che deve dare di più . Ci metteremo subito al lavoro con il nuovo mister per uscire da una situazione che non ci vede contenti. I responsabili sono tutti, lo siamo noi giocatori che andiamo in campo. La squadra è cosciente di questo e sta andando il massimo per uscire da questa situazione".

Per Calzona: Com'è debuttare col Barcellona? "Sono contento, sono arrivato in tangenziale e mi è salita l'adrenalina. Il debutto è importante, contro un avversario forte. Tutto questo però non mi spaventa perchè il Napoli è una squadra forte. Deve solo ritrovare alcuni concetti, ma è forte. Questo mi rende felice".

Per di Di Lorenzo: Cosa vi può dare il nuovo mister e cosa potete dare voi a lui? "Sicuramente il fatto che il mister conosca tanti giocatori accelera il processo di conoscenza, questa è una cosa positiva. Il mister ci può dare tanto, in questo primo giorno è entrato nello spogliatoio con grande entusiasmo e ce l'ha trasmesso subito. Dovremmo ripartire insieme, perché è una situazione che non ci vede contenti. Ma tutti insieme uniti vogliamo fare bene. Abbiamo ancora una stagione da giocare e siamo focalizzati su questo".

Per Calzona: Si è fatto un'idea su cosa non ha funzionato nel Napoli? "Non parlavo di metodologie ma solo di convinzione. Ho detto che sono una squadra forte perché ci credo. Lo hanno dimostrato l'anno scorso e a tratti anche quest'anno. Hanno fatto bene in Champions, facendo un ottimo girone e stravicendo il campionato. Sono totalmente convinto di tutto questo".

Che Barcellona si aspetta in campo? "Ho guardato il Barcellona da sportivo finora, perché quello che mi è succeso era inaspettato. E' una squadra forte, oggi abbbiamo guardato tante cose di loro. Mi aspetto una gara dura, ma noi vogliamo vincerla perché la nostra mentalità quella di vincere contro ogni avversario che abbiamo di fronte".

Cosa le ha chiesto il presidente? Ha già avuti contatti con ADL nei mesi scorsi? "Non mi ha mai contattato nessuno, ho parlato con la società solamente domenica. Il presidente non è contento della situazione, mi ha chiesto di credere fermamente ai nostri obiettivi, di andare avanti in Champions e di arrivare ad un posto che ci possa qualificare alla prossima Champions".

Per Di Lorenzo: Cosa vi ha chiesto il mister? "Come già detto il mister di è presentato con grandissimo entusiamo e questo ce l'ha trasmesso sin da subito. Forse ultimamente avevamo perso quell'entusiasmo che ci ha contraddistinto l'anno scorso. Dovremmo da domani essere di nuovo quella squadra spensierata che gioca la partita con coraggio. Perchè quanto affronti queste squadre in queste notti devi essere spensierato e giocare con coraggio. Avremo domani davanti una grandissima squadra e il cambio di allenatore ci può portare a svoltare. Questo lo vogliamo tutti, i tifosi, la squadra è cosciente della situazione, daremo il massimo".

In questo momento di difficoltà cosa serve per vincere? "Come ho detto serve giocare con spensieratezza, avere la mente libera può aiutarci. Si fa questo mestiere per giocare partite come queste, dovremmo affrontarla al massimo del nostro potenziale e delle nostre forze. Giochiamo in casa, questo può darci un'ulteriore spinta".