Video Napoli-Arezzo 1-3, gol e sintesi della prima amichevole a Dimaro: gli highlights

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Highlights di Napoli-Arezzo con gol e sintesi della prima amichevole estiva.

Non inizia del migliore dei modi l'avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Nel primo test amichevole nel ritiro di Dimaro-Folgarida, gli azzurri perdono a sorpresa 3-1 contro l'Arezzo dell'ex Cristian Bucchi. Al termine del match la SSC Napoli ha diffuso gli highlights dell'amichevole

Il video con i gol e la sintesi della partita

Nel filmato sono raccolti i momenti più importanti del match disputato alla SKI.IT Arena di Carciato, con le reti di Cerri, Gilli, Politano e Mawuli che hanno fissato il risultato finale sull'1-3. Oltre ai gol, gli highlights mostrano le migliori occasioni create dagli azzurri, tra cui il rigore di Politano respinto e poi ribadito in rete, il palo colpito da Lucca e gli episodi salienti della prima uscita stagionale del Napoli.