Napoli ko con l'Arezzo, Cds: "Troppe assenze e mancavano alcuni big"

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Il Napoli ha perso contro l'Arezzo al debutto di Allegri in panchina. Ma tanti sono gli alibi come le assenze, gli infortuni e la fragilità dietro

L'edizione odierna del Corriere dello Sport si è soffermata sul ko del Napoli contro l'Arezzo spiegando che le tante assenze hanno inciso sul risultato finale di 3-1. "Innanzitutto è tornato il 4-3-3. E ancora: perdere e partire con il piede sbagliato non fa mai piacere a nessuno neanche in amichevole, ci mancherebbe, ma gli assenti di spessore nei punti nevralgici della formazione e soprattutto del sistema sono troppi. L'elenco parla da sé: McTominay, Neres, De Bruyne, Gilmour, Olivera, Lang, Lukaku, Beukema e Buongiorno".

Napoli subito ko in amichevole

La sconfitta in amichevole non può lasciare soddisfatti, perché partire con un risultato negativo non è mai positivo, nemmeno in una gara estiva. Tuttavia, il Napoli ha dovuto fare i conti con numerose indisponibilità che hanno privato la formazione di elementi importanti nei settori più delicati del campo. L'elenco degli assenti evidenzia il peso delle defezioni, come spiegato dal quotidiano. Il ko del Napoli contro l'Arezzo ha fatto discutere, ma il risultato finale di 3-1 va letto anche alla luce delle numerose assenze che hanno condizionato la prestazione degli azzurri.