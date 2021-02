LIVE - Napoli-Benevento, pre-partita: Gattuso lancia Ghoulam e Mertens titolari, Inzaghi esclude Insigne jr

premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live

17.20 - L'inviato di Sky Sport Massimo Ugolini, ha riferito le ultime su Napoli-Benevento, dal bordo campo del Maradona: "Non ci saranno le consuete interviste del pre-partita con i tesserati azzurri. Dopo la parentesi in Europa League, permane infatti il silenzio stampa del Napoli in campionato".

17.05 - E' tutto pronto per il derby Napoli-Benevento, il giornalista Carlo Alvino ha riferito su Twitter le ultime dallo staio Diego Armando Maradona: "ADL è già allo stadio. Il presidente è negli spogliatoi del Maradona per incoraggiare Gattuso e la squadra".

16.40 - FORMAZIONI UFFICIALI - Confermate le anticipazioni della vigilia: Gattuso lancia Ghoulam e Mertens titolari. Rrahmani preferito a Maksimovic per far coppia con Koulibaly. Tra i pali confermato Meret mentre nel Benevento a sorpresa non c'è Roberto Insigne

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Fabian, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia, Barba, Foulon; Viola, Schiattarella, Hetemaj; Caprari, Ionita; Lapadula.

16.00 - Ultime sulla formazione per il derby contro il Benevento, in programma alle 18 al Maradona, riportate da Sky Sport. Il Napoli ritrova tra i pali Ospina, recuperato dopo l'infortunio muscolare. Confermati il ritorno della difesa a quattro e la novità sulla fascia sinistra con il ritorno dal 1' minuto dell'algerino Ghoulam. In attacco dopo la mezz'ora finale in Europa League contro il Granada, torna titolare dopo oltre 2 mesi Dries Mertens. Il belga ha recuperato dall'infortunio alla caviglia e sarà il terminale del 4-2-3-1 schierato da Rino Gattuso.

Senza ben 3 punte centrali, oltre a Lozano, il Napoli nell'ultimo periodo s'è affidato spesso al tiro da fuori area. Ed i numeri lo confermano: solo il Bayern Monaco (con 13 gol) ha segnato più reti da fuori area del Napoli (11) nei cinque maggiori campionati europei in corso.

Nonostante le difficoltà, il Napoli in casa in campionato continua ad avere ottimi numeri dal punto di vista difensivo. La squadra di Gattuso ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre partite di Serie A allo stadio Diego Armando Maradona e potrebbe registrare almeno quattro clean sheet di fila in casa nella competizione per la prima volta addirittura da marzo 2011 (furono otto in quel caso).

Rino Gattuso recupera Ospina, Hysaj e Demme per il derby di stasera contro il Benevento. Sono stati diramati i calciatori convocati dall'allenatore azzurro e in lista figurano anche i tre azzurri appena rientrati dai rispettivi infortuni. Aggregati 'solo' 4 giovani della Primavera, invece che 6 come in Europa League: si tratta di Cioffi, Zedadka, D'Agostino e Labriola. Ecco l'elenco completo: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Politano, Insigne, Mertens, Cioffi (maglia 58), Zedadka (maglia 3), D'Agostino (maglia 56), Labriola (maglia 61).

