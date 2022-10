LIVE - Napoli-Bologna 3-2 (41' Zirkzee, 45' Juan Jesus, 49' Lozano, 51' Barrow, 69' Osimhen): azzurri in vantaggio

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

77' - Doppia sostituzione in casa Bologna: escono Posch e Aebischer, dentro Sansone e Lykogiannis.

77' - Nessun problema per Osimhen che rientra in campo.

76' - Quarto cambio per il Napoli: esce Mario Rui, al suo posto Mathias Olivera.

76' - Qualche problemino fisico per Osimhen dopo uno scontro con Lucumì. Entra lo staff sanitario. Si tratta di un fastidio alla spalla.

75' - Sventagliata sul secondo palo per Ferguson. Praticamente dalla linea di fondo il centrocampista del Bologna prova a riproporre verso il centro, Meret devia in angolo.

72' - Lozano sguscia via ancora una volta. Arrivato sul fondo, cerca Osimhen, anticipato di un soffio sul secondo palo. Si dispera l'ex Lille.

71' - Sostituzione anche nel Bologna: esce Medel, rimpiazzato da Moro.

71' - Terzo cambio per il Napoli: fuori Ndombele e dentro Elmas.

69' - GOOOOOL DEL NAPOLIIIII!!! Kvaratskhelia riceve sulla trequarti e premia lo scatto in verticale di Osimhen che a tu per tu con Skorupski non sbaglia e insacca col mancino. 3-2 Napoli.

67' - Conclusione di Barrow dalla destra, palla alta sopra la traversa.

62' - DI LORENZO! Ndombele fa filtrare in area per l'ex Empoli: il destro da posizione leggermente defilata trova un attento Skorupski.

58' - Skorupski ritarda il rinvio dal fondo e viene ammonito da Cosso.

56' - Sugli sviluppi del corner seguente la palla attraversa tutta l'area di rigore: Osimhen prima e Juan Jesus poi mancano di un nulla l'impatto vincente, uno in spaccata e l'altro di testa.

55' - KVARATSKHELIA! Kim recupera palla altissimo e il Napoli va. Rifinitura per Kvaratskhelia, il cui tiro da fuori viene deviato due volte e finisce a centimetri dal palo.

54' - Il Napoli torna subito ad attaccare. Kvaratskhelia va via come al solito sulla corsia mancina e appoggia a Ndombele, ma il tiro del francese viene murato.

51' - GOL DEL BOLOGNA! Pari immediato degli ospiti, che ringraziano Meret. Barrow calcia da lontanissimo: il tiro è angolato, Meret è sulla traiettoria ma prova a bloccare e sbaglia, la palla gli piega le mani ed è 2-2!

49' - GOOOOOOL DEL NAPOLIIIIII!!! Mario Rui dà un gran pallone a Kvaratskhelia, sulla testa di Posch. Il georgiano poi vince un rimpallo e calcia, Skoripski respinge. La palla diventa buona però per Lozano, che nonostante un angolo di tiro strettissimo trova la porta e manda in rete il 2-1!

47' - NDOMBELE! Scarico di Lozano su Ndombele e conclusione del francese, la palla finisce a lato, non di molto.

46' - Doppio cambio all'intervallo per Spalletti: fuori Raspadori e Politano e dentro Osimhen e Lozano.

19:02 - INIZIA LA RIPRESA!

Finisce 1-1 la prima frazione del Maradona tra Napoli e Bologna: al gol di Zirkzee ha risposto Juan Jesus al 45'. Squadre negli spogliatoi.

18:46 - TERMINA IL PRIMO TEMPO

45' - GOOOOOOL DEL NAPOLIIII!!! Angolo di Politano, il Bologna non riesce a spazzare. La sfera resta lì, la raccoglie Juan Jesus che col destro spinge da pochi passi in fondo al sacco!

45' - L'arbitro non concede recupero.

41' - GOL DEL BOLOGNA! Imbucata di Dominguez alle spalle della difesa del Napoli per Cambiaso: finta e assist col destro per Zirkzee che batte Meret.

39' - Dominguez entra in area dal lato corto di sinistra e mette un pallone insidioso verso Aebischer, che manca di poco l'appuntamento col pallone per la girata.

38' - Si fa vedere il Bologna con una folata di Barrow: controllo, dribbling e sinistro. Palla alle stelle.

35' - Raspadori riceve da Politano, si gira e calcia col sinistro: bella conclusione, ma debole. Blocca Skorupski.

33' - Sugli sviluppi di un corner, Zirkzee riceve sul secondo palo: sponda per Aebischer, il Napoli intercetta.

28' - Kvaratskhelia, altro giro altro dribbling. Va fino in fondo stavolta il georgiano, la difesa alla fine si rifugia in angolo.

27' - POLITANO! Altra grande occasione per il Napoli al limite dell'area: Raspadori e Kvarstskhelia duettano, poi il georgiano va al cross basso perfetto per Politano che a centro area spara ato sopra la traversa.

24' - TRAVERSA DI MARIO RUI! Sventagliata da destra a sinistra di Ndombele per Kvaratskhelia che aspetta la perfetta sovrapposizione di Mario Rui: il portoghese entra in area, calcia col mancino e scheggia la traversa.

23' - Raspadori imbecca Kvaratskhelia: tiro debole stavolta, blocca Skorupski.

21' - Dominguez ammonito per un fallo su Lobotka.

20' - RASPADORI! Lobotka verticalizza per Kvaratskhelia che al limite dell'area e in posizione centrale va di prima da Raspadori: sinistro ad incrociare del classe 2000 che sfiora il palo.

18' - Lucumì esce alto a prendere Ndombele e commette fallo.

15' - Kvaratskhelia sgasa a sinistra su Posch e crossa basso per Raspadori che non attacca il primo palo: la difesa del Bologna ribatte.

9' - Cenni distensivi di Kvaratskhelia verso Spalletti: nessun problema per il georgiano.

7' - Qualche problemino fisico per Kvaratskhelia, Spalletti manda a scaldare preventivamente Lozano.

5' - Nulla di fatto per il Napoli sugli sviluppi del corner.

4' - Velo di Politano per Di Lorenzo, che corre sulla destra. Cross basso al centro, Lucumì controbatte bene su Raspadori e devia la palla in angolo.

3' - Apertura di Ndombele per Kvaratskhelia e ottima sovrapposizione di Mario Rui, ma il georgiano per una volta sbaglia la misura di un passaggio e l'azione sfuma.

18:00 - PARTITI! INIZIA IL MATCH

17:56 - Le squadre fanno il loro ingresso in campo.

17:52 - Thiago Motta, allenatore del Bologna, prima della partita contro il Napoli è intervenuto al microfono di Dazn: "Dobbiamo dare continuità, nel senso che lo spirito di gruppo, per giocare insieme e soffrire, deve essere sempre lo stesso. Bisogna pensare sempre ad aiutarsi in campo, sia in fase offensiva che in fase difensiva. Cercheremo di farlo".

Cosa dirà a Zirkzee, alla prima in Serie A? "Gli dirò di giocare la sua partita, di dare il massimo, pensando sempre al bene della squadra. Da quando sono arrivato si sta allenando molto bene e sono contento che oggi avrà l'opportunità di dimostrare il suo valore".

17:50 - Michel Aebischer, centrocampista del Bologna, è intervenuto a pochi minuti dal match col Napoli al microfono di Dazn: "Prima di tutto dobbiamo difendere bene. Sappiamo che il Napoli è in gran forma, ha vinto tante partite e segnato tanto. Ma dobbiamo anche cercare di giocare, di creare occasioni e fare una buona prestazione".

17.45 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, prima della partita contro il Bologna è intervenuto al microfono di Dazn: "Ogni partita dopo la Champions è sempre complicata, bisogna riorganizzare le idee e recuperare le energie nervose, che ne sono state spese tante. Giochiamo contro una squadra che non sta facendo tanti risultati, ma le prestazioni sì, con un nuovo allenatore e tanti calciatori bravi. Sarà difficile".

Lobotka sta i più stupefacenti: anche lei è stato sorpreso? "E' un calciatore importante. Sapevamo del suo valore, abbiamo aspettato. E' arrivato con qualche problemino fisico, ci ha messo un po' più di tempo ma è arrivato a essere quello che speravamo che fosse. Siamo molto contenti e vogliamo continuare con lui".

Nelle ultime ore c'è stato un caso social legato a Elmas. "Viene da una stagione straordinaria, in cui ha fatto 7 reti e 5 assist partendo quasi sempre dalla panchina. E' un ragazzo incredibile, è qui da due anni ed è ancora molto giovane. Poi dobbiamo solo ringraziarlo. In quel momento lì, visto che non ce la fa a dare un aiuto in campo, ha voluto fare una battuta e niente di più, poi se è stato preso male non è un problema nostro".

17.40 - Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, prima della sfida contro il Bologna è intervenuto al microfono di Dazn: "All'anno scorso non ci penso proprio, non è stato tutto l'anno buio, solo la seconda metà di stagione ho giocato sotto livello. Ora sono contento per questa stagione, per quello che stiamo facendo. E io cerco sempre di migliorare. La verità è che oggi dobbiamo andare in campo e giocare la nostra partita, mettere tutto ciò che abbiamo per vincerla".

17:30 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

17.05 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Bologna, match delle 18 valido per la decima giornata di Serie A. Spalletti sostituisce gli infortunati Rrahmani e Anguissa con Juan Jesus e Ndombelé. Tra i pali confermato Meret, mentre in difesa torna sulla sinistra Mario Rui, il portoghese completa il pacchetto con Di Lorenzo e i centrali Kim e Juan Jesus. A centrocampo viene un solo cambio, con Ndombelé che agirà come mezzala con Zielinski e Lobotka al centro. In attacco tridente con Politano, che torna dal 1’ al posto di Lozano, Raspadori e Kvaratskhelia.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombélé, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumi, Cambiaso; Ferguson, Medel; Aebischer, Dominguez, Barrow; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta

Thiago Motta recupera Barrow che entra in ballottaggio con Orsolini nel terzetto con Dominguez ed Aebischer alle spalle di Zirkzee che sostituirà Arnautovic che non ha smaltito il problema alla schiena (come anticipato dal tecnico in conferenza). In mediana Medel e Ferguson (è out anche Schouten) mentre in difesa recupera Soumaoro che dovrebbe far coppia con Lucumi, con Posch a destra e Lykogiannis a sinistra

Spalletti senza gli infortunati Rrahmani e Anguissa e con Osimhen che potrebbe ancora partire dalla panchina a favore di Raspadori nel tridente con Kvaratskhelia e Politano.In mediana Ndombelé dall'inizio con Lobotka e Zielinski mentre in difesa rientra Mario Rui nella linea con Di Lorenzo, Kim e Juan Jesus ancora in ballottaggio con Ostigard.

Il focus ormai di tutta Europa sarà sempre di più su Khvicha Kvaratskhelia, coinvolto in sette reti finora in questo campionato (cinque gol e due assist): e nelle prime 10 solo Edinson Cavani nel 2010 e Gonzalo Higuaín nel 2013 hanno fatto meglio nella storia azzurra con otto partecipazione. Il georgiano però con cinque reti in campionato può diventare però il secondo giocatore del Napoli negli ultimi 60 anni a realizzare più di cinque gol in una singola stagione di Serie A prima di compiere 22 anni, dopo Marek Hamsik.

Questo Napoli però è in una forma incredibile, nonostante le fatiche della Champions e l'assenza di due titolari, e la differenza di valori in campo è netta. La squadra di Spalletti è il miglior attacco del campionato e della Champions, in Europa fa meglio solo il City mentre come tiri in porta (171) solo il Bayern Monaco con 190 riesce a fare meglio. Gli azzurri con 264 palloni in area sono la squadra che ne gioca di più e affrontano quella che ne ha toccati meno in are avversaria (appena 125).

Con gli ottavi già in tasca, il Napoli si rituffa sul campionato con l'obiettivo di continuare l'incredibile striscia vincente con la decima vittoria consecutiva nelle due competizioni. Al Maradona, nuovamente soldout, arriva il Bologna di Thiago Motta, reduce dal pareggio interno con la Sampdoria dopo due duri ko con Empoli e Juventus, e che deve gestire subito una situazione elettrica - sia con la tifoseria che con lo spogliatoio - ma che ricorda proprio cosa accadde allo Spezia prima di espugnare fortunosamente il Maradona e salvare la panchina.