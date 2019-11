LIVE - Napoli-Salisburgo 1-1 (11' Haaland, 44' Lozano): ecco il Chucky, pareggiano gli azzurri!

premi F5 o CLICCA QUI per aggiornare la pagina e seguire il live

48' - SZOBOSZLAI! Il Salisburgo attacca con sette uomini. Suggerimento per Szoboszlai, che da posizione leggermente defilata scarica un destro potente sull'esterno della rete.

47' - WOBER! Sugli sviluppi di un corner il centrale difensivo impatta col mancino, non centrando la porta, non di molto.

45' - L'arbitro concede tre minuti di recupero.

44' - GOOOOOOOLLLLLLLL! LOZANO PAREGGIA I CONTI, ECCO IL CHUCKYY! Insigne imbuca per Lozano, che col suo dribbling prende il tempo a Onguené: tiro sul primo palo e palla all'angolino, Coronel non ci arriva!

42' - FABIAN! Il Napoli attacca sulla sinistra, poi Insigne serve Fabian dall'altro. lato: tiro a giro dello spagnolo, che termina di poco alto sopra la traversa.

39' - Maksimovic incorna il pallone spiovuto da un calcio di punizione, lo fa sbattere su Callejon e si trasforma quasi in un tiro: la sfera termina comunque a lato.

37' - Pongracic interviene in ritardo su Lozano e si becca il cartellino giallo. [ Annulla ammonizione VAR ]

36' - KOULIBALY! Sugli sviluppi del corner il senegalese anticipa tutti e impatta di testa, spedendo di poco fuori.

35' - Lancio per Hwang, ma Koulibaly legge tutto ed esce bene con il petto.

33' - INSIGNE SPRECA! Napoli ancora vicino al gol. Contropiede perfetto, col tacco di Mertens che spalanca il campo a Fabian. Tocco centrale per Insigne, che ha un rigore in movimento e lo tira alto sopra la traversa.

31' - Inizia a piovere forte sul San Paolo: vedremo se anche questo condizionerà la partita.

29' - Lancio lungo per l'ennesimo scatto di Lozano, ma il pallone stavolta è irraggiungibile.

27' - Primo giallo per il Napoli: se lo becca Zielinski, autore di un fallo su Kristensen. [ Annulla ammonizione VAR ]

26' - Bellissima azione del Salisburgo nello stretto, con scambi in serie tra quattro calciatori. Va in porta Minamino, che però non riesce a calciare, disturbato da Fabian.

24' - LOZANO! Palla in profondità per Lozano, che con una bella sterzata va via a Pongracic: il suo destro a giro viene disinnescato dall'intervento in allungo di Coronel.

23' - INSIGNE! Comincia e finisce l'azione il capitano. Prima crea superiorità numerica, poi va da Callejon col cambio gioco e si butta dentro. Lo spagnolo lo premia e la zampata in area per poco non iscrive il numero 24 al tabellino.

21' - Il Napoli fa girare velocemente il pallone, ma in questa fase tiene bene la difesa del Salisburgo, sempre molto aggressivo nell'atteggiamento.

19' - Pallone al limite dell'area per Insigne, che cerca la battuta immediata col destro ma spara alle stelle.

18' - Insigne sventaglia per Callejon, che mette giù e fa spiovere in area. Onguené anticipa Lozano.

16' - WOBER! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il centrale del Salisburgo colpisce il pallone col piede, ma si salva il Napoli.

13' - CALLEJON! PALO DEL NAPOLI! Il cavallo di battaglia del Napoli: Insigne viene dentro al campo, riceve e e mette la palla sul secondo per Callejon: di testa il numero 7 sorprende il portiere, ma la sfera sbatte sul legno!

11' - GOL DEL SALISBURGO! HAALAND TRASFORMA IL RIGORE! Palla da un lato, portiere dall'altro: Haaland batte Meret, freddissimo il classe 2000 dal dischetto per il vantaggio del Salisburgo!

10' - CALCIO DI RIGORE PER IL SALISBURGO! Koulibaly entra in scivolata su Hwang in area e l'arbitro indica il dischetto!

9' - ZIELINSKI! Apertura per Mario Rui, che va al cross smanacciato dal portiere. Zielinski raccoglie sui quindici metri, ma calcia alto sopra la traversa.

7' - ONGUENE'! Salisburgo ad un centimetro dal gol. Napoli distratto nelle marcature sul corner, Onguené è tutto solo sul dischetto e incorna di un nulla a lato.

5' - INSIGNE! MIRACOLO DI CORONEL! Mertens appoggia a Fabian sul piazzato, ma il suo tiro viene ribattuto. Sul prosieguo dell'azione calcia al giro Insigne, Onguené devia e Coronel fa un miracolo per salvare il risultato!

4' - Lancio in profondità per Lozano, che prende posizione su Onguené che lo stende al limite: giallo per il numero 6 del Salisburgo.

21.00 - PARTITI! Inizia il match,

20.58 - Solito micidiale urlo Champions del San Paolo, ora può iniziare la sfida

20.55 - Squadre in campo, tutto pronto!

20.46 - Squadre rientrate. Lo speaker annuncia le formazioni.

20.44 - Davide Ancelotti, vice-allenatore del Napoli, prima del match con il Salisburgo in Champions League è intervenuto al microfoni di Sky Sport: "E' una partita che può essere decisiva ma di fatto non lo è perché ne mancano tre nel girone. Sarà difficile, dobbiamo vincere per qualificarci e proveremo a farlo a tutti i costi, faremo di tuttio, davanti ai nostri tifosi. Gol subiti? Il problema d'equilibrio non è dovuto ai singoli, ma è un problema di squadra. Dobbiamo essere più compatti, tutti e tre i reparti, quando la squadra ce l'hanno gli avversari. Ritiro? Adesso è meglio pensare alla partita che è più importante".

20.40 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, a pochi minuti dalla sfida al Salisburgo è intervenuto direttamente dal terreno di gioco del San Paolo ai microfoni di Sky Sport: "Out Manolas? Onestamente credo che Carlo abbia fatto riposare Manolas perché erano entrambi, sia lui che Maksimovic, reduci da un periodo senza allenamento e a nessuno dei due fa fare 90 minuti".

La sua linea sul ritiro. "Non è stato difficile mediare. Alla squadra viene imputato di non avere continuità, il presidente ha pensato di farli stare insieme, tutti tranquilli, senza lo stress delle famiglie. Ancelotti ha espresso il suo parere, ma la prendiamo in modo sereno, c'è un gran rapporto tra presidente e allenatore. E' stato un modo per stare vicino ai calciatori. Nessun calciatore credi che stia volentieri in ritiro. In Italia stiamo sempre a far polemiche, invece è una cosa bella: l'allenatore si schiera dalla parte della squadra, com'è giusto che sia".

Vi manca un centrocampista difensivo? "Abbiamo Allan che ha queste caratteristiche, Zielinski si sta trasformando in un giocatore eclettico che ha entrambe le frasi, Fabian lo stesso, Elmas ha gran propulsione offensiva ma è bravo anche nei contrasti. In queste partite viste c'è stato un calo di concentrazione di tutta la squadra, non di un solo reparto".

Sulla coppia Manolas-Koulibaly che sta deludendo: "Hanno giocato davvero poco insieme, 6 partite di cui 3 non abbiamo preso gol. Ci vuole un po' di pazienza, soprattutto in fase difensiva ci vogliono un po' di partite per conoscersi e trovare i meccanismi giusti. Questa squadra ha dimostrato di valere molto, altre volte di valere meno. Ora cerchiamo continuità di prestazioni, per il resto non abbiamo grossi problemi".

20.27 - Entra in campo anche il Napoli con l'ovazione dei circa 30mila del San Paolo.

20.18 - Fischi per il Salisburgo che entra in campo per il riscaldamento.

20.10 - Gremite le due curve, ancora semivuoti i Distinti, come avviene un po' a tutte le partite visto il rispetto dei posti anche arrivando a pochi minuti dal match.

19.35 - Sono state diramate pochi istanti fa le formazione ufficiali di Napoli-Salisburgo. Ancelotti con la novità Maksimovic dal primo minuto al posto di Manolas. Spazio al duo Mertens-Lozano in attacco. Salisburgo si schiera con il 5-3-2 con Haaland che ritorna titolare dopo aver riposato in campionato. Queste le formazioni ufficiali:

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Zielinski, Ruiz, Insigne; Mertens, Lozano. A disp. Ospina, Llorente, Elmas, Luperto, Hysaj, Manolas, Milik.



Salisburgo (5-3-2): Coronel; Kristensen, Pongracic, Onguenè, Wober, Ulmer; Minamino, Januzovic, Szoboszlai; Haland, Hwang. A disp. Kohn, Ashimeru, Vallci, Koita, Ramalho, Daka, Mwepu

Il Napoli, questa sera, può qualificarsi con due turni di anticipo (mai successo) agli ottavi di Champions League, un traguardo che la società azzurra ha raggiunto pochissime solo altre due volte nella propria storia (una volta con Mazzarri e una con Sarri) e che non raggiunge da tre anni. Per farlo deve battere il Salisburgo. Salirebbe a quota 10 punti con gli austriaci fermi a 4 che, anche vincessero le prossime due col Napoli ko, verrebbero eliminati per la sconfitta negli scontri diretti. Una partita, quella di questa sera, fondamentale.

Manolas a Salisburgo diede forfait per l’infrazione alla costola da cui ha recuperato, nell’avventura europea la coppia Manolas-Koulibaly è ancora imbattuta visto che il Napoli sia contro il Liverpool che contro il Genk non ha subito reti. La coppia su cui ha puntato il Napoli in estate contro il Liverpool ha mostrato il suo volto migliore, la difesa alta funzionò nei tempi giusti anche quando c’era da scappare dietro, con poche sbavature. L’auspicio di Ancelotti è che il San Paolo versione Champions gli regali un’altra prova all’altezza.

Amici di Tuttonapoli.net, buonasera e benvenuti dal San Paolo alla diretta testuale di Napoli-Salisburgo! Dopo Roma, l'unica nota positiva in casa Napoli è scendere subito in campo. Contro il Salisburgo ci sarà una chance importante per riscattarsi di fronte ad un San Paolo pieno e provare a ritrovare la strada giusta in vista del campionato dove il Napoli non può più lasciare punti per strada per non compromettere anche la corsa ad un posto in Champions. La vetrina europea potrebbe venire in soccorso, considerando che il Napoli in Champions è imbattuto, nonostante abbia disputato due gare fuori su tre, ed in caso di vittoria - e ko del Genk a Liverpool, questo piuttosto prevedibile - staccherebbe il pass per gli ottavi di finale con due turni di anticipo. Un'occasione a disposizione del Napoli e soltanto altre cinque big in europea.