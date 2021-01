LIVE - Napoli-Spezia 3-0 (5' Koulibaly, 20' Lozano, 30' Politano): Tris del Napoli con Politano

premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live

34' - Sempre il numero 24 azzurro pericoloso. Si accentra dalla sinistra e prova un tiro a giro che esce troppo debole. Nessun problema per Krapikas.

32' - INSIGNE! Grande giocata del capitano azzurro che prova a sorprendere il portiere avversario con un tiro dalla lunga distanza che termina di poco alto.

31' - Dopo un check con il VAR viene confermato anche questo gol: regolare la posizione di partenza dell'ex Inter.

30' - GOOOOOL DI POLITANO! Zielinski parte sul centro-sinistra, cross dall'altra parte del campo per Politano che in area di rigore si ritrova indisturbato e con un tocco morbido batte Krapikas. 3-0 Napoli.

27' - Sugli sviluppi del corner è Manolas a svettare, ma il suo colpo di testa termina alto.

26' - Dopo un'azione in ripartenza, Lozano serve Elmas sulla destra. Il macedone si accentra e calcia in porta. Tiro deviato in calcio d'angolo.

25' - Politano si accentra e prova la conclusione: mura la difesa bianconera.

23' - Estevez e Vignali combinano sulla destra. Demme però si frappone col corpo e subisce il fallo.

20' - GOOOL DI LOZANO! Lancio in profondita di Demme per il Chucky che uno contro uno con il portiere non sbaglia e insacca all'incrocio dei pali il gol del 2-0.

18' - Buona giocata di Elmas e palla in verticale per Lozano che non riesce a controllare la palla e il possesso ritorna allo Spezia.

17' - Serie fitta di passaggi per il Napoli, gli ospiti non concedono spazi.

15' - Scontro di gioco tra Manolas ed Estevez. Restano entrambi a terra e l'arbitro ferma il gioco. Nulla di grave per i due.

14' - Koulibaly premia lo scatto in profondità di Lozano ma il messicano è in fuorigioco.

13' - Mario Rui! Dopo una bell'azione sulla sinistra di Insigne, pallone al centro dell'area per Politano che tocca per il portoghese che calcia in porta. Tiro a giro e Krapikas devia in corner.

11' - Dell'Orco porta palla sulla sinistra, tocco per Gyasi che però manca l'aggancio.

10' - Ammonito Lozano per un'entrata in ritardo su Terzi.

8' - Lo Spezia reagisce subito. Bella manovra degli ospiti, che sfondano con Verde a destra. Suggerimento basso per Galabinov, che calcia così così e non inquadra la porta.

6' - Dopo un silent check con il VAR Nasca, Fourneau conferma la validità del gol del Napoli: tutto regolare, 1-0 al Maradona.

5' - GOOOOL Di KOULIBALY! Sul calcio di punizione calciato da Insigne, la difesa spezina allontana il pallone. Maksimovic rimette al centro, dopo un batti e ribatti la sfera arriva ad Hysaj che mette in mezzo e Koulibaly di tacco realizza il gol dell'1-0.

4' - Politano prova ad andar via sulla destra ma viene chiuso da Terzi, sul prosieguo dell'azione fallo su Hysaj e punizione per il Napoli.

2' - Napoli che inizia la partita con un fraseggio corto per cercare di aprire le maglie difensive avversarie.

21.03 - PARTITI! Inizia la gara

20.57 - Tutto pronto, le squadre fanno il loro ingresso in campo

20.47 - Le squadre rientrano negli spogliatoi.

20.46 - Lo speaker annuncia le formazioni ufficiali

20.15 - Le due squadre in campo per il riscaldamento

19.52 - Ufficiali le scelte di formazione di Rino Gattuso in vista dei quarti di finale di Coppa Italia contro lo Spezia. L'allenatore del Napoli sceglie Lozano punta con Politano a destra. C'è Elmas titolare a centrocampo. Da capire la posizione di Zielinski, se agirà da trequartista o mezzala.

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Lozano, Insigne. All.: Gattuso.

Spezia (4-3-3): Karapikas; Vignali, Ismajli, Terzi, Dell’Orco; Estevez, Ricci, Acampora; Verde, Galabinov, Gyasi. All.: Italiano.

19.35 - Lo Spezia ha raggiunto lo stadio Maradona dove questa sera proverà a fare un’altra impresa dopo aver già eliminato la Roma all’Olimpico.

Italiano deve fare a meno di Nzola, Ferrer, Mattiello, Saponara, Pobega e Piccoli infortunati, oltre al portiere Provedel rimasto a riposo. Le rotazioni iniziano tra i pali con Krapikas, classe '99 già in campo a Roma, linea difensiva con Erlic e Ismajli con Vignali a sinistra e Bastoni a destra. A centrocampo il napoletano Acampora, Ricci e Deiola ed in attacco Agudelo e Verde (favorito su Farias e Gyasi) in supporto all'unica punta Galabinov che è una scelta obbligata.

Gattuso dovrebbe passare al 4-3-3, concedendo così un turno di riposo a Bakayoko, schierando una mezzala in più come Elmas oltre a Zielinski e Demme vertice basso. In difesa spazio a Hysaj (favorito su Di Lorenzo) con i titolari Manolas, Koulibaly e Mario Rui davanti ad Ospina ed in attacco il vero dubbio: Petagna ci sta provando ma non dovrebbe farcela dall'inizio (come Mertens ed Osimhen) e quindi spazio a Politano, Lozano versione centravanti ed Insigne.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Spezia, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia! Nel bel mezzo dei rumors sui contatti di ADL con altri allenatori, Rino Gattuso è chiamato a vincere e convincere dopo le due brutte sconfitte con Juventus e Verona. Al Maradona torna lo Spezia, dopo lo gara stregata in campionato, ed in palio c'è l'accesso alle semifinali di Coppa Italia, contro l'Atalanta vittoriosa con la Lazio