LIVE - Primavera, Napoli-Juve 0-1: doppio cambio per Baronio

49' - Spunto di Zedadka sulla sinistra, pallone in area che viene deviato in corner. Sarà angolo. Subito pericoloso il Napoli.

46' - Inizia la ripresa e subito due cambi: fuori Vrakas per D'Onofrio e fuori Zanoli per Vrikkis.

45' - Finisce qui il primo tempo: Juve in vantaggio sul Napoli.

43' - Ancora pericolosa la Juve, stavolta con un cross da destra e Ranocchia sul secondo palo che viene prontamente anticipato da Idasiak.

42' - Tongya riceve in area, stoppa col destro ed è pronto per calciare ma, per fortuna del Napoli, svirgola. Recupera Idasiak e si riparte.

40' - Tanta densità in mediana, per questo diversi errori, da una parte e dall'altra. Equilibrio tattico ma non nel risultato: sta vincendo la Juve.

37' - Altro tiro di Palmieri, para il portiere. Tra i migliori l'attaccante azzurro, l'unico a provarci concretamente.

35' - Schema su punizione per la Juve, riceve Anzolin che calcia sul primo palo, Idasiak si distende e manda in corner.

34' - TRAVERSA DELLA JUVE! Bolide di Leone che, dopo un rimpallo, entra in area e scarica un destro potentissimo che colpisce in pieno il legno. Grande chance per i bianconeri.

30' - Bella palla recuperata dal Napoli a centrocampo, la sfera arriva a Vrakas che, tutto solo, sbaglia l'assist facile a Palmieri. Nuovo errore per il greco.

28' - Buon pressing offensivo del Napoli che costringe la Juve a perdere la palla, ma sulla rimessa palla regalata al Napoli Sgarbi sbaglia il controllo e l'azione sfuma.

26' - Anzolin va alla conclusione dal limite dell'area, para senza problemi Idasiak. Riparte il Napoli che da qualche minuto fatica a produrre occasioni.

23' - Dalla panchina Baronio richiama Vrakas che dopo aver perso palla si ferma invece di proseguire la corsa.

21' - Dall'altra parte contropiede perfetto della Juve, palla in area per il tiro di Da Graca, provvidenziale diagonale di Tsongoui che mura il suo tiro diretto a rete.

20' - PALMIERI! Squillo dell'attaccante del Napoli che riceve centralmente, avanza e calcia col destro. Tiro potente ma centrale, para il portiere.

19' - Imprecisione nello stop da parte di Zedadka che riceve sulla sinistra ma non riesce a sprintare. L'azione sfuma. Riparte la Juventus.

17' - Labriola da destra pennella in area sul secondo palo per Palmieri che si coordina e conclude centrale ma il gioco era fermo per fuorigioco.

15' - Napoli punito alla prima occasione subita con una disattenzione difensiva e dopo una palla persa sulla destra. Inizio in salita per la squadra di Baronio.

14' - RANOCCHIA! GOL DELLA JUVE! Passano i bianconeri alla prima chance: cross di Tongya dalla sinistra, traversone dal fondo deviato, palla che arriva a Ranocchia che al centro dell'area, tutto solo, realizza di destro la rete dell'1-0!

11' - Resta in zona d'attacco il Napoli con un atteggiamento propositivo che impedisce alla Juve di uscire dalla propria metà campo.

9' - Ancora una potenziale chance per il Napoli, angolo di Vrakas dalla destra, palla sul secondo palo per Palmieri che è solo ma viene anticipato in uscita dal portiere.

7' - Sprint di Zedadka sulla sinistra, l'esterno supera un uomo e crossa, palla deviata in corner. Sarà il secondo per il Napoli.

4' - Buon avvio da parte del Napoli che oggi schiera la difesa a quattro con Vrakas tra le linee e Virgilio in mediana al posto di Mamas.

2' - VRAKAS! Prima chance da calcio di punizione per il greco il cui tiro destinato all'incrocio viene respinto dal portiere in corner.

1' - Partiti! Comincia Napoli-Juventus!

12.40 - Squadre in campo per il consueto riscaldamento prepartita. Nel Napoli c'è la novità Tsoungui in difesa, in attacco confermata la coppia Palmieri-Sgarbi.

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-1-2): Idasiak; Zanoli, Senese, Manzi, Tsoungoi; Virgilio, Labriola, Zedadka; Vrakas; Palmieri, Sgarbi. A disp.. Mancino V, Vrikkis, Costanzo, D'Onofrio, Zanon, Ceparano, D'Amato, Marrazzo, Mancino A., Cavallo, Vianni, Cioffi. All.: Baronio.

JUVENTUS (4-3-1-2): Israel; Bandeira, Dragusin, Vlasenko, Anzolin; Ranocchia, Leone, Ahamada; Tongya; Moreno, Da Graca. A disp.: Garofani, Dadone, Leo Daniel, Riccio, De Winter, Francoforte, Abou Teher, Sekulov, Stoppa, Gerbi. All.: Zauli.

ARBITRO: Marco Ricci di Firenze.

GUARDALINEE: Rinaldi e Rizzotto.

Amici di Tuttonapoli.net benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Juventus, match valido per la 14esima giornata del campionato Primavera 1. Riprende la stagione per l'esordio in questo nuovo anno. Il Napoli è ultimo a 9 punti reduce da due ko consecutivi e tre sconfitte di fila in casa, la Juve non perde da nove gare rimediando con un bel filotto ai 4 ko nei primi 5 turni.

I convocati: Cavallo, Ceparano, Cioffi, Costanzo, D’Amato, D’Onofrio, Idasiak, Labriola, Mancino A., Mancino V., Manzi, Marrazzo, Palmieri, Senese, Sgarbi, Tsoungui, Vianni, Virgilio, Vrakas, Vrikkis, Zanoli, Zanon, Zedadka