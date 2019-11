Liverpool-Napoli 1-1, le pagelle: altra impresa Champions! Allan domina, Maksi, Manolas e Kou, che muro!

Meret 6 - Con un'uscita a vuoto per poco regala il gol al Liverpool. Macchia una buona prova perché per il resto proprio nelle uscite è stato sicuro e spesso determinante.

Maksimovic 7 - Più terzo centrale che terzino, si conferma una garanzia. Controlla un cliente praticamente imprendibile come Manè , non perde mai la calma dando grande qualità in uscita sulla pressione reds.

Manolas 7 - Finalmente recuperato, di fianco a Koulibaly alza il muro che porta il Napoli all'impresa ad Anfield. Bada al sodo, senza fronzoli, chiudendo spesso alle spalle di Maksimovic e spedendo palla in tribuna.

Koulibaly 7,5 - Prova straordinaria. Tiene a bada Salah nello stretto e soprattutto a campo aperto. Salva sulla linea un gol fatto, sostituendosi a Meret sull'uscita sbagliata del portiere. Con la fascia sul braccio sembra a tutti gli effetti quel leader in campo che spesso è mancato.

Mario Rui 6,5 - Al rientro dall'infortunio, tiene bene fino alla fine di una partita durissima con tanti ribaltamenti. Dà sempre ampiezza a sinistra, soffre soprattutto nella ripresa ma limitando i danni.

Di Lorenzo 7 - Agisce a centrocampo, con buona intesa nelle copertura con Maksimovic alle sue spalle. E' la chiave dell'uscita del Napoli dalla pressione reds, appoggiandosi a lui sia sul gioco aereo che tecnicamente. Tiene in apprensione Robertson, che non spinge come al solito.

Allan 7,5 - Finalmente torna l'anima della squadra. Recupera palloni in quantità industriale, alza una diga davanti alla difesa, offre sempre il raddoppio e costringe il Liverpool così ad andare sull'esterno dove fa meno male.

Zielinski 6,5 - Finalmente riesce a dare continuità in entrambe le fasi di gioco. Copre bene le linee di passaggio, si sacrifica per essere sempre la linea dalla palla ma poi, soprattutto nella ripresa, è lui a spingere la ripartenza (dall'85' Younes sv)

Fabian 6 - Recuperato in extremis, non è al meglio e si vede soprattutto nell'ultima mezz'ora.

Mertens 7 - Sorprende la linea alta del Liverpool e solo contro Alisson lo batte nell'unico modo possibile, trovando alla perfezione l'angolo lontano. Ha altre due occasioni in ripartenza nel primo tempo, ma non trova l'ultimo passaggio. La ripresa è solo di sofferenza (dall'80' Elmas 6,5 - Buon approccio al match, tenendo palla e allentando la pressione dei reds nel finale)

Lozano 6 - Con grande spirito va sempre in pressione e sporca l'inizio azione dei reds. Sempre pericoloso nell'attacco alla profondità, ma servito raramente. Quando non ne ha più, ne risente tutta la squadra (dal 71' Llorente 6 - Una ventina di minuti per tenere palla, fare a sportellate e rallentare un po' l'assalto dei reds)