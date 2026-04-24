Lobotka a Dazn: "Male con la Lazio e lo sappiamo, ma oggi possiamo riscattarci"

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Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha parlato a Dazn prima della gara contro la Cremonese: "Sappiamo che non è stata una gara positiva quella con la Lazio, abbiamo sbagliato la partita, ma abbiamo parlato tra di noi, ci siamo chiariti e siamo convinti di poter fare una grande gara e vincere.

Cosa cambia per me con Anguissa o McTominay accanto? Non cambia nulla, ho giocato per anni con Anguissa ma anche Scott lo conosco bene. Sono entrambi due giocatori straordinari".