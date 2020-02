"Loro due saranno i terzini titolari" e invece sono fuori la lista Champions

L'arrivo di Ancelotti suscitò stupore e curiosità: tutti iniziarono a 'disegnare' la squadra-tipo del nuovo allenatore partendo da suoi semplici concetti di calcio. Tra questi, la convinzione che i due terzini, a differenza del passato, sarebbero stati offensivi, avrebbero avuto carta bianca per spingere insieme, contemporaneamente, dunque con caratteristiche quasi da esterni puri. A fine mercato, i titolari potenziali erano Malcuit a destra e il ritrovato Ghoulam a sinistra. Un ex attaccante appena arrivato dal Lille e uno dei terzini offensivi più forti d'Europa pronto a ripartire dopo l'infortunio. Tutto giusto, sulla carta, ma il campo non ha confermato l'idea iniziale. Oggi, Malcuit e Ghoulam sono appena stati esclusi dalla lista Champions, pagano problemi fisici, sono out da diverso tempo e Gattuso è stato costretto a rinunciare a loro (più Yones) per dar spazio ai tre nuovi. Come cambiano le cose in pochi mesi: oggi i titolari sono gli stessi di quando c'era Sarri, Hysaj a destra (in attesa di Di Lorenzo, ora centrale) e Mario Rui a sinistra. Il Napoli si è riconvertito al 4-3-3. Gattuso come Sarri: anche lui vuole terzini che diano equilibrio, solo uno può spingere, l'altro resta basso, quasi in linea coi centrali. Un classico ritorno al passato.