Lozano, allarme rientrato: staff medico del Napoli rassicurato sulle condizioni del messicano, le ultime

Occhi puntati su Hirving Lozano, con le ultime ore che hanno visto l'attaccante al centro delle preoccupazioni di tutto l'ambiente azzurro. Nella notte, impegnato con la nazionale messicana in Nations League contro Panama, Lozano è stato vittima di un vera e propria caccia all'uomo da parte dei giocatori avversari, nel tentativo di fermare la sua esplositivà sul terreno di gioco. Il tutto fino ad arrivare alla botta finale che al 66' ha costretto Chucky ad abbandonare il campo anzitempo, addirittura in barella.



PRIME SENSAZIONI - In molti, dopo averlo visto uscire malconcio dal rettangolo verde, si sono tranquillizzati alla fine della partita, quando Lozano si è mostrato ai giornalisti e le telecamere senza stamapelle, in grado di lasciare lo stadio Azteca sulle sue gambe, pur zoppicando vistosamente. Sensazioni che, però, sono sembrate subito positive come confermato anche dal compagno di squadra Aguirre: "Credo non sia nulla di grave".



LE ULTIME - Le notizie giunte dal Messico nelle ultime ore hanno rilassato gli animi in casa Napoli. Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, ha chiarito che la situazione di Lozano è più tranquilla del previsto, spiegando il tutto con un tweet: "Nessuna preoccupazione in casa Napoli per Lozano. Rassicurato immediatamente lo staff medico azzurro. Una semplice botta e nulla di grave".

Nessuna preoccupazione in casa Napoli per Lozano. Rassicurato immediatamente lo staff medico azzurro. Una semplice botta e nulla di grave. #ForzaNapoliSempre — Carlo Alvino (@Carloalvino) October 16, 2019