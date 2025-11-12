Lukaku accorcia i tempi: una gara entra nel mirino per il rientro

Questa la significativa novità fornita su Romelu Lukaku dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

Ci sarebbero voluti cento giorni per ritrovarselo in campo, al fianco dei compagni, e quando questo novembre malinconico starà per evaporare, Lukaku dovrebbe ripresentarsi in gruppo per far sentire la propria voce. Questa la significativa novità fornita su Romelu Lukaku dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che ipotizza un rientro un gruppo a fine mese dell'attaccante belga.

"Il protocollo è inattaccabile, ha cadenze che possono essere spostate lievemente: Lukaku si sta allenando, ha ricominciato, sene è stato a Castel Volturno pure in queste ore tormentate, ha ascoltato e corricchiato, pensando che tra una settimana e mezza, magari due, sarà di nuovo al suo posto in gruppo con i compagni, per cercare di essere in campo con l’Udinese oppure a Riad, nella Supercoppa: 72 o 96 ore sembrano niente, ma non è mai il caso di rischiare. Altrimenti, se la prudenza dovesse indurre a prendersi un pizzico di tempo, sene riparlerebbe al ritorno:ma in Pineta si avverte ottimismo...."