Lukaku, Cds annuncia: "Svolta rientro, i tempi si accorciano! La nuova data"
Altro che in campo per la Supercoppa contro il Milan. Lukaku accelera e il rientro si avvicina. Una bella notizia per Conte in un momento particolarmente complesso per gli ultimi risultati ma anche per gli ultimi infortunati, come Anguissa. Il Corriere dello Sport oggi in edicola scrive a proposito del futuro prossimo di Big Rom.
"Il belga ha ripreso ad allenarsi a Castel Volturno, seppur ancora a parte. L’obiettivo iniziale era riaverlo entro metà dicembre, con una data cerchiata in rosso: il 18, giorno della semifinale di Supercoppa italiana a Riyad contro il Milan. Ma ora la storia è cambiata: Conte spera però di anticipare il recupero tra fine novembre e inizio dicembre: Rom accelera, i tempi si accorciano e il rientro si avvicina", si legge.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Atalanta
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro