Lukaku lavora da solo a Castel Volturno per anticipare i tempi: torna già a fine novembre?

Mentre il resto della squadra si gode il riposo del weekend, a Castel Volturno c'è un solo uomo in missione: Romelu Lukaku. Il centravanti belga sta lavorando incessantemente per recuperare il prima possibile dal suo infortunio, seguendo una terapia conservativa accelerata che mira a stringere i tempi di rientro. L'obiettivo è chiaro: esserci in panchina il prossimo 30 novembre in occasione di Roma-Napoli, una notte da ex che il classe '93 non vuole assolutamente perdere. Antonio Conte ha un bisogno vitale di Big Rom, non solo per il suo peso in campo, ma anche per la sua leadership all'interno dello spogliatoio. Lukaku è visto come un ponte cruciale per ricollegare il credo calcistico di Conte alla squadra, aiutando a rispolverare gli equilibri smarriti.

Al suo rientro, la gestione sarà fondamentale per dribblare il rischio di ricadute in una stagione che culmina con il Mondiale. Ma il ritorno del belga apre scenari tattici entusiasmanti. La potenziale coppia Lukaku-Hojlund permetterebbe a Conte di aggiornare la sua proposta di calcio: il belga come riferimento spalle alla porta e abilissimo nel lavoro sporco, con il danese pronto ad attaccare la profondità. Una combinazione di forza e velocità che potrebbe far tremare ogni difesa.