Prima pagina

Il Mattino: "Azzurri, niente riposo. Dopo il flop di Udine il pugno duro di Conte"

Oggi alle 00:20Notizie
di Antonio Noto

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio al Napoli in prima pagina: "Azzurri, niente riposo. Dopo il flop di Udine il pugno duro di Conte". In taglio alto spazio all'uscita del nuovo album di Geolier: "Geolier, nuovo album e duetto virtuale con Pino Daniele". Di seguito la prima pagina integrale.