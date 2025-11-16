Mainoo in cima alla lista: dall'estate c'è una cosa che è cambiata e rende tutto fattibile

vedi letture

In estate sembrava dovesse essere la sua stagione di consacrazione al Manchester United, invece, Kobbie Mainoo non sta trovando spazio. E così adesso sarebbe pronto a chiedere la cessione. Il Napoli resta fortemente interessato, a maggior ragione dopo gli infortuni di De Bruyne e Anguissa, e farà un tentativo. A scriverlo è il Corriere dello Sport:

"Uno dei nomi che ritorna è quello di Kobbie Mainoo, classe 2005, altro gioiellino in vetrina allo United dopo gli ultimi rassicuranti affari: McTominay e Hojlund. L'inglese era stato accostato al club azzurro già in estate, nei giorni di Rasmus, ma per lo United era incedibile. A gennaio sarà lo stesso? II Napoli, comunque, resta aggiornato e informato, anche perché il giocatore non ha trovato lo spazio che avrebbe voluto. In campionato, ad esempio, non è mai partito titolare.

La sua ambizione è quella di giocare, Napoli sarebbe una bella opportunità, bisognerebbe riflettere sulla formula e, nel caso, sulle cifre. Un giocatore fisico ma anche di strappi, di tecnica, un talento pronto a sbocciare. Si vedrà".