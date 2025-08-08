Manca solo l'ok di ADL per chiudere il settimo acquisto del Napoli

Miguel Gutierrez è a un passo dal diventare il settimo acquisto dell'estate del Napoli. Manca solo il sì definitivo di De Laurentiis, come scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. L'accordo è stato trovato sulla base di 18 milioni più 2 di bonus mentre per il giocatore pronto quinquennale da 2,3 milioni netti. Da ieri mattina gli studi legali sono alle prese con la stesura dei contratti per le firme da apporre al massimo domani prima dell'amichevole tra Napoli e Girona. Per le visite mediche si potrebbe aspettare la prossima settimana. Gutierrez non vede l'ora di volare in Italia per la sua nuova avventura con la maglia azzurra.

Lo spagnolo, anni 24, è un esterno sinistro puro, principalmente terzino, che agisce però anche come centrocampista in caso di necessità. Ha doti tecniche, dribbling, buon cross, corsa, resistenza. Una buona falcata. Un esterno completo che era nel mirino del Napoli già da tempo. Ora il suo nome è tornato in auge. Il club azzurro lavora per chiudere subito. Lui intanto dopo un'operazione alla caviglia è ancora out e potrà tornare in campo solo tra qualche settimana. Nell'ultima stagione 29 partite in Liga e 6 in Champions con anche una rete in Europa.