Manchester City-Napoli, arbitra il tedesco Zwayer: la designazione completa
E' il tedesco Felix Zwayer l'arbitro designato dall'Uefa per dirigere Manchester City-Napoli, gara della prima giornata della fase campionato di Champions League, in programma giovedì 18 settembre (ore 21). Assistenti i connazionali Robert Kempter e Christian Dietz, quarto ufficiale Florian Badstübner. Al var Christian Dingert, avar Bastian Dankert. Ecco la designazione completa dal sito ufficiale Uefa:
Arbitro
Felix Zwayer GER
Assistenti
Robert Kempter GER
Christian Dietz GER
Quarto uomo
Florian Badstübner GER
Video Assistant Referee
Christian Dingert GER
Assistente Video Assistant Referee
Bastian Dankert GER
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
