Manchester City-Napoli, arbitra il tedesco Zwayer: la designazione completa

E' il tedesco Felix Zwayer l'arbitro designato dall'Uefa per dirigere Manchester City-Napoli, gara della prima giornata della fase campionato di Champions League, in programma giovedì 18 settembre (ore 21). Assistenti i connazionali Robert Kempter e Christian Dietz, quarto ufficiale Florian Badstübner. Al var Christian Dingert, avar Bastian Dankert. Ecco la designazione completa dal sito ufficiale Uefa:

Arbitro
Felix Zwayer GER

Assistenti
Robert Kempter GER
Christian Dietz GER

Quarto uomo
Florian Badstübner GER

Video Assistant Referee
Christian Dingert GER

Assistente Video Assistant Referee
Bastian Dankert GER