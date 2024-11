Manna a Dazn: "Rinnovo Kvara? Vogliamo risolvere a breve o aspetteremo fine stagione"

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara contro l'Atalanta: "Siamo contenti, arriviamo da un momento estremamente positivo che ci ha dato consapevolezza. Oggi affrontiamo una grandissima squadra, ci sono di fronte due dei più grandi allenatori del calcio italiano. Dobbiamo essere tranquilli, al di là di quello che sarà il risultato. Vogliamo misurarci con questo tipo di partite".

A che punto siete per il rinnovo di Kvaratskhelia? "Stiamo parlando con Kvhcha e col suo entourage, abbiamo già fatto un'offerta a luglio. Ci aspettiamo un'evoluzione in tempi brevi, altrimenti aspetteremo la fine della stagione. Abbiamo ancora due anni di contratto e faremo le nostre valutazioni".

Si aspettava questo impatto di McTominay? "Scott è un giocatore importante, non lo scopriamo certo noi. Si è calato con rapidità nel calcio italiano, siamo contenti di lui come degli altri calciatori che sono arrivati. Penso possa fare ancora meglio, non deve sentire alcun tipo di pressione ma lavorare come sta facendo".