Manna pronto a chiudere il primo acquisto: proposte tre contropartite alla Lazio

vedi letture

Napoli, Mario Gila sempre più vicino: la chiusura può arrivare nelle prossime ore

Il Napoli accelera per Mario Gila e prepara l'affondo decisivo per consegnare a Massimiliano Allegri il primo rinforzo della nuova stagione. Secondo quanto riportato da la Repubblica, la trattativa con la Lazio sarebbe ormai alle battute finali.

Il quotidiano scrive che il club azzurro avrebbe messo sul tavolo "quindici milioni cash e in aggiunta anche una contropartita tecnica", formula che potrebbe convincere definitivamente il presidente Claudio Lotito a lasciar partire il difensore spagnolo.

Napoli, Mario Gila sempre più vicino: la chiusura può arrivare nelle prossime ore

Sempre secondo Repubblica, è previsto "l'incontro decisivo con la Lazio", che avrebbe ormai accettato l'idea di cedere il centrale e starebbe valutando i profili da inserire nell'operazione. Tra i nomi presi in considerazione figurano Lorenzo Lucca e Rafa Marin.

Nel pezzo del quotidiano si legge inoltre che "il direttore sportivo Giovanni Manna ha fretta di definire l'affare" e, proprio per velocizzare la chiusura, avrebbe proposto anche Cyril Ngonge come possibile pedina di scambio.

Mario Gila è considerato uno degli obiettivi prioritari per rinforzare il reparto arretrato e, salvo sorprese, potrebbe diventare il primo acquisto del nuovo Napoli targato Allegri.