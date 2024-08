McTominay sta per volare a Napoli! Appena firmati tutti i documenti tra United e Napoli

Come scrive Fabrizio Romano sui social, Manchester United e Napoli hanno firmato tutti i documenti per l'accordo con Scott McTominay. "Il giocatore scozzese sarà in Italia più tardi per firmare un accordo a lungo termine con il club per un importo pari a € 30 milioni più una clausola di rivendita del 10%" si legge nel suo post. McTominay è atteso alle 11.30 a Capodichino.