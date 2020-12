Mertens, ottimismo dopo gli esami: ecco il percorso che può portarlo alla Supercoppa

Dries Mertens è da giorni ad Anversa per le terapie alla caviglia sinistra che, nonostante l'ottimismo dopo gli esami strumentali, non lo fa ancora sorridere. Secondo il Corriere dello Sport ci vorranno quattro settimane, più o meno, e quindi il belga salterà Cagliari e Spezia ad inizio 2021 per iniziare a rivedere il pallone. La sfida di Udine del 10 gennaio può essere una tentazione, altrimenti - si legge - punterebbe su Napoli-Empoli di Coppa Italia, a -4 dalla Fiorentina e -7 dalla Supercoppa con la Juventus alla quale non vuole rinunciare.