Milan, Leao recuperato! Il portoghese torna in gruppo: col Napoli ci sarà
Rafael Leao è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo ed è dunque recuperato per Milan-Napoli. Il portoghese ha smaltito del tutto l’elongazione al soleo che lo aveva costretto a saltare le prime quattro giornate di campionato e il match di Coppa Italia disputato martedì sera a San Siro. A riferirlo è MilanNews.it.
Una notizia accolta con entusiasmo da Max Allegri, che potrà contare nuovamente sul numero 10 in vista del big match contro il Napoli. Leao non partirà dall’inizio, ma la sua presenza in panchina rappresenta un’opzione preziosa per i rossoneri: avere un giocatore capace di spaccare le partite con le sue accelerazioni sicuramente rappresenterà un pensiero in più per Antonio Conte.
