Milinkovic-Savic può partire! Sky: pronto un sostituto. Il punto su Rabiot e Alajbegovic
Dopo un solo anno potrebbe già chiudersi l'avventura di Vanja Milinkovic-Savic al Napoli. Il portiere serbo era stato richiesto a gran voce dal tecnico Antonio Conte nella scorsa estate, ed ecco che con il suo addio potrebbe cambiare il futuro: stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato Sky, il club azzurro non ritiene il calciatore incedibile ed ha già individuato in Matej Kovar il possibile sostituto. Si tratta dell'estremo difensore croato classe 2000 in forza al Bayer Leverkusen.
Il Napoli guarda anche agli altri reparti: il punto su Rabiot e Alajbegovic
Con l'arrivo in panchina di Massimiliano Allegri, il Napoli tiene sott'occhio anche la situazione di Adrien Rabiot. A questo proposito, Gianluca Di Marzio riferisce che non è una pista da escludere soprattutto in caso Frank Anguissa venisse ceduto. Un altro nome accostato agli azzurri negli ultimi mesi è Kerim Alajbegovic: sul talento classe 2007 al momento c'è la Roma in pole, ma se non dovesse chiudere ci sono altre squadre interessate tra cui il Napoli.
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