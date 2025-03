Mistero Anguissa: è partito per giocare col Camerun, ma è rimasto sempre fuori

vedi letture

Con gli ultimi due match che vedevano convocati gli ultimi due azzurri, Anguissa in Camerun-Libia e Olivera in Bolivia-Uruguay, terminano gli impegni delle nazionali per i calciatori del Napoli.

C'è un po' di mistero attorno a quanto accaduto con Frank Zambo Anguissa in questa sosta per le nazionali. Il centrocampista del Napoli, infatti, aveva lasciato Castel Volturno per rispondere alla convocazione del suo Camerun dopo essere rientrato dall'infortunio solo nel finale dell'ultimo match in campionato contro il Venezia. Se la prima gara di qualificazione ai Mondiali contro Eswatini l'aveva saltata per motivi precauzionali, anche nella seconda sfida, quella vinta 3-1 dai Leoni Indomabili contro la Libia, Anguissa è rimasto fuori, osservando i compagni per tutto il tempo seduto in panchina.