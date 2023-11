Napoli agli ottavi anche se perde col Braga, ma ad una condizione: le combinazioni per gli ottavi

L’1-1 del Braga in casa contro l’Union Berlino rende meno dolorosa per il Napoli il ko di Madrid

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L’1-1 del Braga in casa contro l’Union Berlino rende meno doloroso per il Napoli il ko di Madrid. Ora, il 12 dicembre al Maradona, alla squadra di Mazzarri basterà pareggiare, o addirittura perdere ma con un solo gol di scarto, contro i portoghesi per assicurarsi il passaggio agli ottavi da seconda del girone. In caso di sconfitta con due o più gol di scarto, per il Napoli niente qualificazione.