Napoli-Arsenal 0-1, le pagelle: Politano timido, Alisson sbaglia molto! Favasuli con coraggio, bene Rafa Marin

vedi letture

Napoli-Arsenal 0-1, Rafa Marin promosso. Bene Favasuli e Vergara, delude Alisson.

Meret 7 - Accusa un fastidio, ma stringe i denti. Riflesso mostruoso sul colpo di testa ravvicinato di Merino. Costretto ad uscire per un problema muscolare. Dal 46’ Milinkovic-Savic 6 Tocca ma non riesce a togliere dallo specchio la sassata di Odegaard. Bravo a murare Madueke.

Di Lorenzo 6 - Offre l’assist a De Bruyne per il primo squillo Napoli. Si dedica praticamente in maniera esclusiva alla fase difensiva, ancor di più con l’ingresso di Favasuli.

Rrahmani 6 - Non è una serata facile, ma riesce a contrastare Gyokeres. Difficile dargli troppe responsabilità.

Rafa Marin 6,5 - Parte molto pulito e applicato. Fa anche qualche bell’anticipo che fa ripartire il Napoli. Sembra prendere maggiore confidenza con i compagni. Si immola per salvare il Napoli dal 2-0.

Olivera 5,5 - Dal suo lato Saka buca un paio di volte, ma comunque Mathias non arretra mai e cerca sempre di metterci una pezza.

Lobotka 6,5 - Fa un lavoro oscuro in copertura, coprendo tanto campo e molti errori dei compagni. Inevitabile qualche errore, ma se il Napoli regge fino al 76’ è tanto merito suo. Dal 77’ Neres 5,5 - Non era al meglio, e si vede.

Gilmour 5,5 - Bel lancio per Di Lorenzo al 15’. Si prende un giallo intelligente fermando una ripartenza di Eze. Gara di solo sacrificio, cercando di contrastare i palleggiatori dei Gunners. Sbaglia qualcosa di troppo nel finale.

De Bruyne 6 - Suo il primo tiro del Napoli con un destro velenoso dal limite. Prova a dare qualità quando il Napoli riesca ad uscire dal guscio. Nel finale si aspettava un movimento differente da Lucca.

Politano 5,5 - Ci prova con un mancino strozzato, si ripete poco dopo senza trovare mai incisività. Gli manca proprio lo spunto, anche perché il Napoli sta davvero molto basso. Dal 58’ Favasuli 6,5 - Entra con grande energia. Mette un pallone interessante con una bella giocata dal fondo. Si ritaglierà tanto spazio.

Alisson 5 - Non legge benissimo le prime due situazioni e non migliora col passare dei minuiti, gestendo male diverse ripartenze. Peccato, perché è quello che aveva più spazi. Dal 58’ Vergara 6,5 - Qualche accelerazione di qualità, nel finale una bella giocata nello stretto.

Hojlund 6 - Avvia una ripartenza veloce al minuto 8, che Alisson gestisce poi male. Tanta fatica, ma davvero pochi palloni da giocare. Dal 77’ Lucca 5,5- Si prende un giallo allargando troppo il gomito. Ingresso indolente.

Allegri 6 - Sceglie, anche per le assenze, la soluzione del doppio play gli garantisce più ordine. Purtroppo non ha molte soluzioni dalla panchina quando le energie vengono meno.