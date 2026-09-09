Live Diretta Napoli-Arsenal, prepartita: attesa per le formazioni, pronte novità per Allegri

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Il Napoli ospita l'Arsenal al Maradona per la 1ª giornata di Champions League 2026-2027: segui qui la cronaca diretta in tempo reale

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17.45 - In occasione della gara di Uefa Champions League contro l’Arsenal, in programma alle ore 21:00, la SSC Napoli invita tutti i tifosi a recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al fischio d'inizio, al fine di espletare correttamente le procedure d’ingresso. I tornelli apriranno alle ore 18:00, per consentire l’esecuzione dei controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’evento calcistico.

17.00 - La SSC Napoli ha accolto la delegazione dell’Arsenal FC per il tradizionale pranzo istituzionale pre-gara. Il Vicepresidente Edoardo De Laurentiis ha incontrato Richard Garlick, CEO dell'Arsenal FC, insieme alle delegazioni dei rispettivi Club. Nella suggestiva cornice di Palazzo Petrucci, in Via Posillipo, è stato condiviso un momento di cordialità e fair play alla presenza di Gvozden Haris, Delegato UEFA. Nel corso dell’incontro, SSC Napoli ha omaggiato gli ospiti con “Il Corsiero del Sole”, opera realizzata per l’occasione dall’artista Antonio Nocera e ispirata alla storia e all’identità azzurra.

Come arriva il Napoli: due sconfitte consecutive, Allegri prepara alcuni cambi - Dopo la vittoria per 2-0 sul campo del Genoa, il Napoli ha perso al Maradona contro il Como e a San Siro contro l’Inter. La sconfitta per 3-2 contro i nerazzurri ha lasciato grande amarezza: gli azzurri erano avanti di due reti, prima di subire la rimonta nel finale. Allegri dovrebbe confermare il 4-3-3, inserendo però forze fresche in vista del debutto europeo. De Bruyne e Gilmour avranno spazio per sostituire gli indisponibili McTominay e Anguissa, mentre Olivera insidia Spinazzola.

Come arriva l’Arsenal: percorso perfetto e rimonta contro il Chelsea - L’Arsenal ha cominciato la stagione conquistando il Community Shield e vincendo tutte le prime tre giornate di Premier League. Dopo i successi contro Newcastle e Aston Villa, la formazione di Arteta ha superato anche il Chelsea per 2-1 in rimonta, confermando solidità e capacità di reagire alle difficoltà. I dubbi riguardano soprattutto la difesa: Saliba è indisponibile, mentre Timber e Mosquera restano in forte dubbio. Konsa dovrebbe quindi affiancare Gabriel Magalhães, con White e uno tra Hincapié e Calafiori sulle corsie.

Le ultime sul Napoli: ai box Anguissa, Allegri lancia Gilmour - Alex Meret sarà confermato tra i pali, protetto da Di Lorenzo, Rrahmani e Rafa Marin, sulla sinistra Olivera è favorito su Spinazzola. A centrocampo è finito ai box Anguissa, così Allegri decide di lanciare Gilmour insieme a Lobotka e De Bruyne, con Vergara pronto a subentrare a gara in corso. In attacco Hojlund è il riferimento centrale, ai suoi lati pronti Politano e Alisson Santos.

Le ultime sull’Arsenal: novità Guimaraes, niente Gyokeres - Arteta ripartirà da Raya in porta e in difesa dovrebbe confermare White, Gabriel Magalhães, Konsa e Calafiori, quest'ultimo ancora in vantaggio su Hincapié. In mediana Rice sarà affiancato da Bruno Guimarães, che ha scavalcato Zubimendi nel ballotaggio. Odegaard agirà alle spalle di Havertz, con Saka e Tzolis sulle corsie offensive; niente maglia quindi per Gyokeres, che dovrebbe essere un'alternativa a gara in corso.

Vi ricordiamo che saremo in diretta, come di consueto, per raccontarvi tutte le emozioni prima, durante con le reaction e dopo la gara con i nostri inviati ed opinionisti. Potete seguirci in video su Radiotuttonapoli.net ma vi consigliamo di scaricare gratuitamente le app per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android) per seguirci ogni giorno e con tante funzioni extra. Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o le nuove Smart Tv Android ed LG.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti a Napoli-Arsenal! Grande attesa per la prima partita della fase campionato di Champions League. Calcio d'inizio alle ore 21 allo stadio Maradona.