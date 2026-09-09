Rrahmani a Prime: "Test importante per la difesa, vedremo dove possiamo arrivare"
TuttoNapoli.net
Rrahmani presenta Napoli-Arsenal: test importante per la difesa contro un avversario molto forte.
Amir Rrahmani, difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Prime Video nel pre-partita della sfida di Champions League contro l'Arsenal: "Dico sempre che nel calcio devi pensare ad oggi, se torni dietro vivi una verità bugiarda. Quindi devi pensare sempre al presente e al futuro e a quello che può portare benefici.
Gol presi per errori individuali, siete pronti come reparto? "Subendo questi gol vuol dire che sono partite dove può succedere di tutto, stasera l’avversario è forte. Stasera è un test importante per la difesa e per tutta la squadra. Vedremo dove possiamo arrivare. Vediamo cosa porta la partita, perché molto dipende dall’avversario come vuole affrontarci".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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