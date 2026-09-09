Lang in tribuna, Manna svela: "Comportamento non idoneo, ma si è già scusato"

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Manna spiega l’esclusione di Lang: comportamento non idoneo, scuse accettate e tribuna.

Il ds del Napoli Giovanni Manna ha parlato a Sky Sport prima della sfida di Champions contro l'Arsenal. Queste le parole del dirigente azzurro a cominciare dal come si è preparata una gara di questo calibro: "Come si prepara una partita di Champions contro un avversario così forte, con attenzione e grande voglia di cimentarsi in un palcoscenico così. Abbiamo vinto una partita e due le abbiamo perse mettendoci tanto di nostro, soprattutto col Como. Con l'Inter abbiamo fatto una buonissima partita pur con errori, siamo tranquilli ma non possiamo essere contenti perché ci aspettiamo di fare dei risultati, sperando già da stasera anche se sarà oggettivamente proibitiva".

Cosa vi aspettate da De Bruyne in questa stagione?

"La prima è andata male purtroppo perché si è fatto male. Ci porta qualità ed esperienza internazionale, ma il Napoli non è Kevin De Bruyne, il Napoli è una squadra che ha dei valori e che deve metterli in campo".

Lang fuori dai convocati?

"Ieri non ha avuto un comportamento idoneo in allenamento, si è scusato e l'episodio è chiuso ma oggi guarderà la partita dalla tribuna e da domani sarà nuovamente a disposizione".